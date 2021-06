"Był jedną z najwspanialszych postaci polskiej opozycji". Odsłonięto pomnik Jana Olszewskiego

Prezes PiS: Polska jego marzeń była zatem Polską prawą, solidarną i sprawiedliwą

Według niego, Jan Olszewski "spoglądał na sprawy tego świata z zadziwiającą przenikliwością, wyrastającą z prawdziwej życiowej mądrości, niespotykanej erudycji, głębokiej znajomości natury ludzkiej oraz mechanizmów rządzących polityką i procesami społecznymi" dzięki czemu "widział jasno to, czego inni nie dostrzegali, bądź interpretowali w niewłaściwy sposób".

"Trzeba też z całą mocą podkreślić, że to jego myślenie było bardzo mocno zakorzenione w wartościach, że ład społeczny, ład polityczny był dlań także - na tyle, na ile jest to możliwe w świecie pełnym ludzkich ułomności - ładem moralnym" - napisał szef PiS. "Polska jego marzeń była zatem Polską prawą, solidarną i sprawiedliwą, silną moralnie mocą swoich córek i synów" - podkreślił Kaczyński.

Prezydent: służył idei Polski niepodległej oraz sprawiedliwej dla wszystkich obywateli

Prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym przez szefa jego gabinetu Pawła Szrota, podkreślił, że wzniesienie pomnika właśnie w Okuniewie ma szczególną wymowę, gdyż jest to rodzinna miejscowość rodu Olszewskich, z którą Jan Olszewski zawsze czuł się osobiście blisko związany.

Ocenił, że Jan Olszewski to wspaniała postać polskiej historii. "W jego biografii, w dramatycznych wyzwaniach, które odważnie podejmował, i w dokonywanych przez niego szlachetnych wyborach odbijają się losy naszego narodu. Swoim patriotyzmem, niezłomnością, postawą służby publicznej i troską o bliźnich reprezentował tradycyjny, wsparty na fundamentalnych wartościach, etos polskiej inteligencji. Służył idei Polski niepodległej oraz sprawiedliwej dla wszystkich obywateli" - podkreślił prezydent.

Premier: wierny ideom, zawsze kierował się polską racją stanu

Z kolei marszałek Sejmu Elżbieta Witek w liście odczytanym przez szefową Kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarczyk zwracała uwagę, że służba Polsce była treścią życia Jana Olszewskiego. Podkreśliła też, że był i pozostanie on jedną z najbardziej cenionych postaci polskiego życia publicznego. "Człowiekiem wielkiego formatu, który całym swoim życiem dawał świadectwo miłości do ojczyzny" - napisała marszałek Sejmu.

Premier Mateusz Morawiecki w liście odczytanym przez wojewodę mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, napisał, że Jan Olszewski był wybitnym politykiem i wielkim człowiekiem, którego podziwia. Podkreślał, że Olszewski był politykiem w pełni oddanym służbie Rzeczpospolitej i reprezentantem najlepszych tradycji naszej ojczyzny. "Był prekursorem postulatów niepodległościowych i pierwszy upomniał się o przywrócenie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej" - napisał premier. Podkreślił, że nazwisko Jana Olszewskiego figurowało wśród założycieli KOR i NSZZ Solidarność i że był on inicjatorem i działaczem wielu organizacji broniących praw człowieka.

W 29. rocznicę upadku rządu Jana Olszewskiego

Honorowy przewodniczący komitetu na rzecz budowy pomnika, były minister spraw wewnętrznych w rządzie Jan Olszewskiego Antoni Macierewicz mówił m.in. że Olszewski był twórcą polskiego programu niepodległościowego, nie tylko w słowach i wartościach, ale przede wszystkim w tym co zrobił przez całe życie. Dodał, że program niepodległościowy Jana Olszewskiego nie ograniczał się do sojuszu z NATO i USA. - Nie ograniczał się do idei pomysłu programu odbudowy Wojska Polskiego, ten program był nastawiony przede wszystkim na wzmocnienie polskiej gospodarki; na wzmocnienie tych, którzy Polskę tworzyli i którzy o Polsce decydować będą - Polacy - oświadczył Macierewicz.