Okolice Sprawdzili przesyłki z Kanady, znaleźli marihuanę o wartości dwóch milionów

W puszkach z mandarynkami była też marihuana Źródło wideo: Mazowiecka KAS Źródło zdj. gł.: Mazowiecka KAS

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- Podczas kontroli prowadzonej w jednej z firm kurierskich w Pruszkowie, funkcjonariusze w czterech paczkach z Kanady znaleźli 27 hermetycznie zamkniętych opakowań z marihuaną. Zgodnie z deklaracją celną przesyłki miały zawierać odzież - poinformowała rzeczniczka szefa KAS starszy aspirant Justyna Pasieczyńska.

W paczkach z Kanady było ponad 40 kilogramów marihuany Źródło zdjęcia: Mazowiecka KAS

Lodówki, a w nich marihuana

Inna zawartość niż zadeklarowana znajdowała się w dwóch przesyłkach skontrolowanych w jednej z firm kurierskich w Warszawie. Zgodnie z dokumentami przewozowymi paczki nadane w Kanadzie miały zawierać pokrycia boczne do motocykli.

- Tymczasem w przesyłkach znajdowały się dwie lodówki turystyczne i 20 hermetycznie zamkniętych opakowań foliowych z suszem roślinnym. Badanie narkotestem wykazało, że również w tym przypadku była to marihuana - dodała Pasieczyńska.

Łącznie w skontrolowanych przesyłkach funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 40 kilogramów marihuany o czarnorynkowej wartości prawie dwóch milionów złotych.

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