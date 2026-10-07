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Okolice

Matka otworzyła policji drzwi, syn wyrzucał narkotyki przez okno

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Wyrzucał dowody przez okno, został zatrzymany
Wyrzucał dowody przez okno, został zatrzymany
Źródło wideo: KPP w Piasecznie
Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie
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Policjanci z Piaseczna ustalili, że poszukiwany przez nich 20-latek mieszka w Warszawie. Gdy zapukali do mieszkania, drzwi otworzyła matka mężczyzny. Poszukiwany próbował w tym czasie pozbyć się narkotyków. Zatrzymany najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Piaseczyńscy kryminalni ustalili, że poszukiwany przez nich 20-latek, przebywa w Warszawie. Pojechali na miejsce, by go zatrzymać.

Wyrzucał reklamówkę przez okno

Drzwi do mieszkania otworzyła matka mężczyzny.

"Policjanci weszli do środka i skierowali się do pokoju, w którym miał przebywać poszukiwany. Wtedy zauważyli, że 20-latek wyjmuje spod łóżka reklamówkę i wyrzuca ją przez okno" - poinformowała w komunikacie oficer prasowa piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska. Funkcjonariusze sprawdzili, co znajdowało się w środku. W reklamówce była marihuana.

20-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi, a środki odurzające trafiły do dalszych badań. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków.

Wyrzucał dowody przez okno, został zatrzymany
Wyrzucał dowody przez okno, został zatrzymany
Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie

Odsiadka za inne przestępstwo

"Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zastosował wobec 20-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności" - poinformowała policjantka.

Mężczyzna będzie musiał odbyć również zasądzoną wcześniej karę pięciu miesięcy więzienia w związku z przestępstwem z art. 157 par. 2 Kodeksu karnego". 

Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 157 par. 2 Kodeksu karnego
Wyrzucał dowody przez okno, został zatrzymany
Wyrzucał dowody przez okno, został zatrzymany
Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w WarszawieNarkotyki
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