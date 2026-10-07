Matka otworzyła policji drzwi, syn wyrzucał narkotyki przez okno
Piaseczyńscy kryminalni ustalili, że poszukiwany przez nich 20-latek, przebywa w Warszawie. Pojechali na miejsce, by go zatrzymać.
Wyrzucał reklamówkę przez okno
Drzwi do mieszkania otworzyła matka mężczyzny.
"Policjanci weszli do środka i skierowali się do pokoju, w którym miał przebywać poszukiwany. Wtedy zauważyli, że 20-latek wyjmuje spod łóżka reklamówkę i wyrzuca ją przez okno" - poinformowała w komunikacie oficer prasowa piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska. Funkcjonariusze sprawdzili, co znajdowało się w środku. W reklamówce była marihuana.
20-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi, a środki odurzające trafiły do dalszych badań. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków.
Odsiadka za inne przestępstwo
"Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zastosował wobec 20-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności" - poinformowała policjantka.
Mężczyzna będzie musiał odbyć również zasądzoną wcześniej karę pięciu miesięcy więzienia w związku z przestępstwem z art. 157 par. 2 Kodeksu karnego".
Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów.