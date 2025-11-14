Rozpędził się tak, że kosztowało go to pięć tysięcy

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KSP zatrzymali kierującego fordem, który w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/godz., miał na liczniku aż 131 km/godz.
Stracił prawo jazdy
"Oznacza to przekroczenie prędkości o 81 km/godz. Nie było to jego pierwsze wykroczenie, polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o więcej niż 30 km/godz. Dlatego z uwagi na recydywę otrzymał mandat karny w wysokości pięciu tysięcy złotych, a jego konto zasiliło również 15 punktów" - podaje warszawska policja.
Dodatkowo funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy na trzy miesiące.
Policja przypomina, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn tragicznych zdarzeń drogowych.
Autorka/Autor: ag/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Stołeczna Policji