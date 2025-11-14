Logo TVN Warszawa
Rozpędził się tak, że kosztowało go to pięć tysięcy

Pędził 131 km/h w obszarze zabudowanym
W obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, jechał aż 131 km/h
Źródło: KSP
Policjanci zatrzymali kierującego fordem, który w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 kilometrów na godzinę rozpędził się do aż 131. Stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KSP zatrzymali kierującego fordem, który w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/godz., miał na liczniku aż 131 km/godz.

Stracił prawo jazdy

"Oznacza to przekroczenie prędkości o 81 km/godz. Nie było to jego pierwsze wykroczenie, polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o więcej niż 30 km/godz. Dlatego z uwagi na recydywę otrzymał mandat karny w wysokości pięciu tysięcy złotych, a jego konto zasiliło również 15 punktów" - podaje warszawska policja.

Dodatkowo funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy na trzy miesiące.

Policja przypomina, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn tragicznych zdarzeń drogowych.

Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Stołeczna Policji

