Organizował nielegalne przekraczanie granicy, usłyszał 28 zarzutów

Cztery osoby już ukarane

Pasażerowie samochodu – obywatele Syrii dobrowolnie poddali się karze sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres dwóch lat próby. Z kolei azerski kierowca spędził w tymczasowym areszcie prawie dziewięć miesięcy, po tym jak przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Następnie został wydalony z Polski i ma pięcioletni zakaz wjazdu do strefy Schengen.

Białorusin przyznał się do zarzucanych czynów i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Zgodnie z kodeksem karnym za tego typu przestępstwa grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod płaszczykiem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja trwa.