Akcja "Kobry". Odzyskali samochody warte 210 tysięcy złotych

"Próbował uciekać i ukryć się pomiędzy tujami"

"Kobra" w pełnym składzie ruszyła do akcji. Trzeba było pojechać w okolice Olsztynka. To tam właśnie na jednej z posesji doszło do przekazania samochodu. Policjanci dynamicznie zadziałali i zatrzymali cztery osoby. Jedna z nich nawet próbowała uciekać i ukryć się pomiędzy tujami. Na nic się to zdało" - dodała Węgrzyniak.