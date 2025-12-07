Prace drogowe na trasie S8 Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak informuje reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski, prace drogowców są prowadzone na lewym i środkowym pasie jezdni w kierunku Poznania.

- Aktualnie pięć kilometrów pokonuje się tu w ponad pół godziny. Jezdnia zwężona jest do jednego pasa - ostrzega nasz reporter. - Na miejscu pracują walce drogowe. Pracownicy układają nową nawierzchnię asfaltową - dodał.

Wspomniane prace drogowe są prowadzone na odcinku około 300 metrów za ulicą Poznańską w kierunku węzła Konotopa.

Prace drogowe na trasie S8 Prace drogowe na trasie S8 Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Prace drogowe na trasie S8 Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Prace drogowe na trasie S8 Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Prace drogowe na trasie S8 Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, remont warszawskiego odcinka trasy S8 rozpoczął się latem. Jego celem jest wymiana nawierzchni na obu jezdniach między węzłami Konotopa i Prymasa Tysiąclecia. Roboty prowadzone są głównie w godzinach nocnych oraz weekendy, żeby kierowcy jak najmniej odczuwali ich skutki. Na początek nowy asfalt pojawił się na jezdni w stronę Białegostoku, później drogowcy przenieśli się na jezdnię w kierunku Poznania.

"Czas trwania robót jest zależny od warunków atmosferycznych"

Kilka dni temu informowaliśmy, że nowa nawierzchnia pojawiła się na fragmencie odcinka między Bemowem a węzłem Konotopa. Nadal nie ma tam jednak oznakowania poziomego. Kierowcy mają tam do dyspozycji trzy pasy ruchu. Obecnie nie są one jednak wytyczone białą farbą.

Rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska wyjaśniła, że to jednak nie koniec robót na tym odcinku. - Pozostało do wykonania około trzech kilometrów pasa lewego i środkowego jednej jezdni - mówiła przedstawicielka GDDKiA. Niedzielne prace to właśnie ich kontynuacja.

- Czas trwania robót jest zależny od warunków atmosferycznych - powiedziała Tarnowska. I wyjaśnia, że przygotowanie nowego oznakowania wymaga, aby odpowiednia pogoda panowała przez dłuższy okres. - Wykonawca w miarę możliwości wykonuje je - zapewniła.

Przypomniała, że dodatkowo na tempo robót wpływa to, że są wykonywane w porze nocnej i weekendy. Tarnowska zapowiedziała, zakończenie prac przewidywane jest jeszcze w grudniu, jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów.