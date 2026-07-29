Logo TVN Warszawa
Warszawa
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Obrażali nastoletniego Ukraińca, zostali usunięci z pociągu

|
Obrażali nastoletniego Ukraińca w pociągu
Dwaj mężczyźni obrażali nastoletniego Ukraińca w pociągu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: goniec.pl
W pociągu relacji Warszawa-Tłuszcz dwóch mężczyzn obrażało nastolatka z Ukrainy. W jego obronie stanęli kierownik pociągu i dwóch świadków zdarzenia. Agresorów stanowczo odprawiono na peron.

Nagranie z zajścia w pociągu opublikował portal Goniec. Na filmie widać mężczyznę, który wyzywa chłopaka, nagrywającego zajście. Szarpie go. Reagują pasażerka i kierownik pociągu, którzy odpychają agresora. - Zapraszam do drzwi - mówi kierownik i blokuje przejście agresorowi i jego koledze. Po chwili ten drugi aktywizuje się i odpycha kolejarza. Dynamicznie reaguje pasażer, który obala napastnika i po krótkiej szamotaninie wyrzuca go z pociągu. Inny świadek równie stanowczo "wyprasza" drugiego agresora.

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 14 w pociągu relacji Warszawa-Tłuszcz, na wysokości Kobyłki. Obrażanym był 16-letni Ukrainiec, agresorami Polacy - 20-letni i 21-letni. Na miejscu interweniowała policja.

Nie wiedział, co było powodem agresji

- Po tym, jak zostali wylegitymowani, ukarani mandatami, zostali zwolnieni. Natomiast ten 16-letni chłopiec nie potrafił dokładnie wskazać przyczyny (agresji - red.), dlaczego oni go zaczepiali. Nie mam informacji, jakoby cała sytuacja miała podłoże narodowościowe - powiedziała nam sierżant sztabowy Aneta Nasiłowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Jak dodała, kierownik pociągu nie złożył zawiadomienia dotyczącego ataku na siebie. - Został odepchnięty, co widać na nagraniu. Przyznał, że nie odbiera tego zachowania jako atak na swoją osobę, po prostu znalazł się w pobliżu osoby agresywnej - zrelacjonowała Nasiłowska. Ale nie wykluczyła, że sprawa będzie ścigana z urzędu. O tym będzie decydować wołomińska prokuratura.

Ukarani mandatami i puszczeni wolno

Mężczyźni zostali ukarani mandatami w wysokości 500 złotych za zakłócanie porządku publicznego. Jak ustalił reporter TVN24 Wojciech Skrzypek, 16-latek nie odniósł obrażeń, odebrała go matka. Nie wiedział, dlaczego mężczyźni wyzywali go i chcieli bić.

Policjantka doceniła zachowanie kolejarza i pasażerów nieobojętnych na agresję. - Taka postawa zasługuje na pochwałę, zwłaszcza kiedy agresja jest kierowana w stronę najsłabszych, czyli dzieci - oceniła przedstawicielka wołomińskiej policji.

Jesteś świadkiem nękania? Tutaj znajdziesz wskazówki, jak zareagować skutecznie i bezpiecznie. W sytuacji zagrożenia zawsze dzwoń na numer 112.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
11 min
pc
Rozwój Plus zarejestrowany. "Niech koledzy z PiS się doktoryzują ze statutu, nas to nie obchodzi"
TVN24
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Policja
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Aga Zaryan
"Umiera Piękno". Muzyczna opowieść o Powstaniu Warszawskim
Wola
Policja zatrzymała 63-latka
"Ta osoba nienawidzi Ukraińców". Wygrażał sąsiadowi, został zatrzymany
Okolice
Wanda Traczyk-Stawska
Wanda Traczyk-Stawska z poruszającym apelem do mieszkańców Warszawy
Śródmieście
25-latkowi grozi dożywocie
Wynajmował pokój 25-latkowi, doszło do sprzeczki o drobną kwotę. Właściciel nie żyje
Okolice
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Dwóch skazanych z Łukaszem Żakiem trafiło do aresztu. Trzeciego szuka policja
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Chyliny
Wiózł pacjentów na dializy. Zginęły trzy osoby. Zarzuty
Okolice
Potrącenie nastolatka koło Legionowa
Potrącił 17-latka, notorycznie łamał przepisy. Sąd stracił cierpliwość
Klaudia Kamieniarz
Wypadek motocyklisty we Włochach
Motocyklista zderzył się z autem. Trafił do szpitala
Włochy
Dorota Rabczewska - Doda
Prokuratura zdecydowała w sprawie Dody
Śródmieście
Umywalka nablatowa czy wpuszczana? Co wybrać do łazienki
Umywalka nablatowa czy wpuszczana? Co wybrać do łazienki
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Katastrofa samolotu na Bemowie
Skręcił w lewo i zaczął spadać. Raport po katastrofie awionetki
Klaudia Kamieniarz
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Agenci CBA weszli do sześciu szpitali. Szukali dowodów na ustawianie przetargów
Okolice
W studzience znaleźli plecak pełen narkotyków
W studzience kanalizacyjnej znaleźli plecak pełen narkotyków
Praga Północ
Warszawa wieżowce (PLUS)
Nowe "city"? Ekspert wskazuje lokalizację
Dariusz Gałązka
Prysznic - zdjęcie poglądowe
Niemal 400 budynków straci dostęp do ciepłej wody. Remonty w trzech dzielnicach
Mokotów
Zatrzymanie i zarzuty dla dwóch sprawców pobicia prokuratora w Radomiu (zdjęcie ilustracyjne)
Prokurator stanął w obronie zaatakowanej pary, został brutalnie pobity
Radom
Pożar krzyża na ul. Rzymowskiego
Krzyż papieski spłonął. Prokuratura podaje przyczynę pożaru
Mokotów
Siedziba Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej
Kiedyś leczyli tu zwierzęta. Teraz będzie królować muzyka
Piotr Bakalarski
Zaatakował maczetą sąsiadów (zdjęcie ilustracyjne)
Brutalny atak na małżeństwo, kobieta niemal straciła rękę. Napastnik uciekł
Radom
Śmiertelny wypadek pod Legionowem (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzył się z autem osobowym, motocyklista nie żyje
Okolice
Koniec prac przy Moście Poniatowskiego
Drogowcy kończą prace przy Moście Poniatowskiego
Śródmieście
"Odbierak" i "werbownik" zatrzymani przez wilanowskich policjantów
16-latek odebrał pieniądze, zwerbował go 18-latek
Wilanów
Kradziona Toyota i zatrzymanie kierowcy na autostradzie
Ustalili, gdzie jedzie skradzione w Niemczech auto. Zatrzymanie na A2
Okolice
Policja bada sprawę postrzelenia 41-latka
Strzelał z jadącego auta, trafił mężczyznę. Tłumaczy, że "przypadkiem"
Okolice
Radom
Dokumenty nie dotarły, referendum nie będzie
Radom
Policjanci znaleźli narkotyki i zatrzymali 32-latka
Podwórze pod specjalnym nadzorem
Praga Północ
Komunikacja miejska w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
Specjalne linie, zmiany w rozkładach, objazdy
Komunikacja
Kierowca driftował i wjechał w bariery
Driftował w centrum stolicy, uderzył w bariery
Śródmieście
Zaginął 19-latek
Wyjechał z domu motocyklem i zaginął
Okolice
Wypadek w Pustych Łąkach
Czołowo zderzył się z ciężarówką, zginął na miejscu
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki