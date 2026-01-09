Logo TVN Warszawa
Okolice

Nowy w Kampinoskim Parku Narodowym

Nocka Bechsteina w Kampinoskim Parku Narodowym
Tak rodzą się nietoperze. Niezwykłe nagranie
Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Jest jednym z najrzadszych i najbardziej leśnych gatunków tych zwierząt w Polsce. Do Kampinoskiego Parku Narodowego "wprowadził się" nowy gatunek nietoperza. To nocka Bechsteina. Pracownicy parku mają nadzieję, że zadomowi się na dłużej.

Pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego poinformowali w mediach społecznościowych, że 5 stycznia w południowej części parku, w jednej ze 195 piwniczek przystosowanych dla nietoperzy, zaobserwowali zimującego osobnika nocka Bechsteina (Myotis bechsteinii) – jednego z najrzadszych i najbardziej leśnych gatunków tych zwierząt w Polsce.

Występuje on w południowej i środkowej części kraju i jest silnie związany ze starymi lasami liściastymi. Najbliższe znane miejsce występowania tego gatunku jest w Puszczy Kozienickiej.

Gatunek ten wykorzystuje w echolokacji sygnały typu FM (o zmiennej częstotliwości), które często są nie do odróżnienia od sygnałów innych nocków.

Nocka Bechsteina w Kampinoskim Parku Narodowym
Nocka Bechsteina w Kampinoskim Parku Narodowym
Źródło: Kampinoski Park Narodowy/Facebook

"Teraz mamy pewność"

Pracownicy parku napisali, że już wcześniej rejestrowali nagrania świadczące o obecności tego gatunku, ale nie mieli jednoznacznego potwierdzenia.

"Teraz mamy pewność. To pierwsze potwierdzone w 100 proc. stwierdzenie nocka Bechsteina na terenie naszego parku" – zapewnili.

Zaznaczyli, że nocek Bechsteina jest gatunkiem wybitnie osiadłym, nieodbywającym dalekich wędrówek, więc mają nadzieję, że w parku występuje niewielka lokalna populacja.

"To odkrycie oznacza, że w Kampinoskim Parku Narodowym stwierdzono już 17 gatunków nietoperzy" – podkreślili pracownicy parku.

Nocka Bechsteina w Kampinoskim Parku Narodowym
Nocka Bechsteina w Kampinoskim Parku Narodowym
Źródło: Kampinoski Park Narodowy/Facebook

Gatunek narażony na wyginięcie

W Europie nocek Bechsteina uznawany jest za gatunek narażony na wyginięcie (VU). Jest nietoperzem średniej wielkości. Cechą charakterystyczną tego gatunku są duże uszy niestykające się ze sobą.

Kryjówkami letnimi kolonii rozrodczych i pojedynczych osobników są dziuple i ich odpowiedniki – skrzynki lęgowe. Nocek Bechsteina preferuje drzewa liściaste – jesiony, klony i graby. Zimą spotykany jest w dużych podziemiach naturalnych i sztucznych.

Objęty jest w Polsce ochroną ścisłą jako gatunek wymagający czynnej ochrony. Wszelkie zimowiska nietoperzy, w których w ciągu trzech kolejnych lat choć raz stwierdzono ponad 200 osobników tych ssaków, mogą mieć wyznaczoną strefę ochrony całorocznej, która obejmuje pomieszczenia i kryjówki przez nie zajmowane.

Autorka/Autor: mg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kampinoski Park Narodowy/Facebook

