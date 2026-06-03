Okolice Zamiast pizzy w kartonach były papierosy. Nielegalna fabryka zlikwidowana Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Służby zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów Źródło zdj. gł.: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

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Sprawą zajmowało się Centralne Biuro Śledcze Policji przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wołominie oraz Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym.

Służby zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Policjanci ustalili, że na posesji w powiecie wołowskim (woj. dolnośląskie) może znajdować się nielegalna linia produkcyjna. Z jej terenu busy miały regularnie wywozić wyroby tytoniowe.

"Funkcjonariusze wkroczyli do akcji w momencie przeładunku kartonowych opakowań typu 'pizza', wypełnionych papierosami bez polskich znaków akcyzy. Nielegalny towar znajdował się w dwóch samochodach dostawczych i był oznaczony zastrzeżonymi znakami towarowymi znanej marki tytoniowej" - relacjonuje komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy CBŚP.

Znaleźli tytoń, maszyny i gotówkę

Podczas przeszukania hal magazynowych na posesji znaleziono znaczne ilości tytoniu oraz papierosów bez znaków akcyzy. Na miejscu były także urządzenia i komponenty służące do produkcji papierosów.

"Łącznie zabezpieczono ponad 1,4 miliona sztuk papierosów oraz niemal 1,6 tony nielegalnego tytoniu do palenia. Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonych wyrobów przekracza trzy miliony złotych. Funkcjonariusze zabezpieczyli również gotówkę, urządzenia elektroniczne oraz inne dowody rzeczowe znajdujące się w pojazdach wykorzystywanych przez podejrzanych" - wylicza rzecznik CBŚP.

Służby zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów Służby zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Służby zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Służby zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Służby zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Pięciu mężczyzn trafiło do aresztu

Policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn. Doprowadzili ich do Prokuratury Rejonowej w Wołowie, gdzie usłyszeli oni zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcji i wprowadzania do obrotu wyrobów akcyzowych bez polskich znaków akcyzy.

Sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Grozi im kara od pół roku do ośmiu lat więzienia.

Zatrzymany w sprawie nielegalnej fabryki papierosów Źródło zdjęcia: CBŚP

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