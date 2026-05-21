Okolice Tragedia w żłobku. Dwie opiekunki zatrzymane Dariusz Gałązka |

Prokuratura o tragedii w Ząbkach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nowe informacje na temat tragicznego zdarzenia w Ząbkach przekazała w czwartek przed południem prokurator Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Prokurator wyjaśniła, że ciało chłopca znajdowało się w oczku wodnym. - Jest ono na posesji, na której również znajduje się żłobek - wyjaśniła.

- Przeprowadzono oględziny. Wstępnie nie wykazały obrażeń, które mogły mieć związek ze zgonem dziecka - powiedziała.

W Ząbkach zginął dwulatek, utonął w oczku wodnym Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Dwie opiekunki zatrzymane

Przedstawicielka prokuratury powiedziała, że w środę około 20 w związku z tą sprawą zatrzymane zostały dwie opiekunki ze żłobka: 48-letnia i 53-letnia. Kobiety były trzeźwe.

- Są nadal zatrzymane. Trwają czynności procesowe, są przesłuchiwani świadkowie. Jest gromadzona dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki - powiedziała prok. Staros. - Materiały będą analizowane pod kątem czynności z udziałem tych zatrzymanych kobiet – dodała.

Staros podkreśliła, że to, czy zatrzymane kobiety usłyszą zarzuty, zależy od zgromadzonego materiału dowodowego.

- Jeżeli nie, to zostaną przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione. Natomiast nie wyklucza to, że na dalszym etapie ta sytuacja się zmieni - dodała.

Prokuratura Rejonowa w Wołominie wszczęła śledztwo z artykułu 155 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.

Przedstawicielka prokuratury nie informowała szczegółowo o okolicznościach tragedii. O tym, w jaki sposób dziecko przedostało się do oczka wodnego i w jaki sposób znalazło się tam bez opieki.

Dziecko utonęło w oczku wodnym Dwulatek zginął w oczku wodnym Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Dwulatek zginął w oczku wodnym Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Dwulatek zginął w oczku wodnym Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Dwulatek zginął w oczku wodnym Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Tragedia w Ząbkach

Zgłoszenie dotyczącego tego zdarzenia policja otrzymała w środę około godziny 16.20. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu po pięciu minutach i przejęli czynności reanimacyjne chłopca od opiekunek. Prowadzili je do przyjazdu pogotowia. Akcja ratunkowa trwała godzinę. Niestety, dziecka nie udało się uratować.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Dwulatek utonął w oczku wodnym