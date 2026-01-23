Na podejrzanego o gwałt policjanta już wcześniej wpływały skargi. Będzie kolejne śledztwo

Policjant podejrzany o gwałt. Ważny dowódca zdymisjonowany Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak informowaliśmy w tvn24.pl, trzeciego stycznia w Piasecznie pijany dowódca z oddziałów prewencji policji w Warszawie miał zgwałcić młodą policjantkę na terenie jednostki. Funkcjonariusz usłyszał zarzut zgwałcenia i zmuszenia funkcjonariuszki do poddania się innej czynności seksualnej. Został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych i aresztowany na trzy miesiące. Podejrzanym jest dowódca w stopniu komisarza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Gwałt na policjantce, nowe ustalenia

Anonim i wniosek do prokuratury

Okazuje się, że już wcześniej na podejrzanego dowódcę i kilku innych policjantów wpłynęła anonimowa skarga, o której jako pierwsza informowała "Gazeta Stołeczna". W związku z anonimem Biuro Spraw Wewnętrznych Policji wysłało wniosek do prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie funkcjonariuszy, o czym w piątek poinformowało Radio Zet.

Potwierdziliśmy te informacje w prokuraturze. - 31 grudnia ubiegłego roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie otrzymała pismo z Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Pismo to dotyczy nieprawidłowości przy zatrzymywaniu osób, a jego wstępna kwalifikacja to przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez policjantów. Wśród kilku policjantów wymienionych przez BSW wymieniono także funkcjonariusza aresztowanego w sprawie gwałtu - przekazał nam prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Powiedział, że wniosek dotyczył "nie mniej niż czterech policjantów". - Jeszcze nie wszczęto śledztwa, sprawa będzie prowadzona w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie - poinformował prokurator Skiba.

Z kolei śledztwo w sprawie gwałtu na policjantce jest w toku. - Przesłuchano kilkunastu świadków, planowane są kolejne przesłuchania, oczekujemy na opinię psychologiczną z przesłuchania pokrzywdzonej - wyjaśnił przedstawiciel prokuratury.

Dymisje w policji

Podejrzenie przestępstwa popełnionego na terenie jednostki pociągnęło za sobą decyzje personalne. 8 stycznia Komenda Stołeczna Policji poinformowała o odwołaniu zastępcy dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie z zajmowanego stanowiska "w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez podległego mu funkcjonariusza, nad którego kompanią sprawował nadzór służbowy".

Tego samego dnia wdrożone zostało postepowanie w kierunku zwolnienia z zajmowanego stanowiska dowódcy plutonu ze stanu IX Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, uczestniczącego 3 stycznia w spotkaniu połączonym ze spożywaniem alkoholu na terenie jednostki policji. To mężczyzna, z którym pił alkohol policjant podejrzany o gwałt.

Jak podało Radio Zet, w związku z wydarzeniami w policyjnych koszarach w Piasecznie MSWiA zarządziło m.in. dodatkowe kontrole trzeźwości i audyt.