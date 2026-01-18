Na jezdni S8 miały leżeć "rozżarzone węgle". Strażacy znaleźli... pomidory

Na fragmencie trasy S8 brakowało oznakowania poziomego (nagranie z końca listopada) Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Zgłoszenie o nietypowej sytuacji na jezdni wpłynęło na numer alarmowy 112 w piątek, 9 stycznia chwilę po godzinie 7. Dotyczyło trasy S8 w rejonie miejscowości Mory i węzła Warszawa Zachód.

W zgłoszeniu wskazano, że na wysokości zjazdu z ekspresówki, na jezdni w kierunku Poznania, pomiędzy dwoma pasami ruchu leżą rozżarzone węgle. Osoba zgłaszająca to zdarzenie określiła, że przeszkoda ma wymiary około pół metra na pół metra. Zaznaczyła, że widziała je z samochodu, palą się i leci z nich dym.

Miały być węgle, trafili na pomidory

Do interwencji zadysponowani zostali strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim. Nie zastali jednak na miejscu żadnych płonących przedmiotów. Ich oczom ukazał się nieco inny widok… "Po dojeździe stwierdzono leżące na drodze pomidory" - relacjonowali we wpisie w mediach społecznościowych.

Na udostępnionym przez strażaków zdjęciu widzimy, że warzywa leżały na pasie ruchu. Część z nich była już rozjeżdżona przez koła pojazdów.

