Szukali go za handel dopalaczami. 36-latek zatrzymany

Mężczyzna ukrywał się przez służbami, dlatego Prokuratura Okręgowa w Łodzi wystawiła za nim list gończy. Odnaleźli go policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji.

"Mężczyzna jest podejrzany o przestępstwa, jakich dopuścił się pomiędzy lutym 2016 roku a styczniem 2019 roku w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i innych miastach Polski. Jego przestępcza działalność polegała na kierowaniu wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu substancji psychotropowych (dopalaczy), czym sprowadził niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób" - przekazała w komunikacie Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji. "Zgodnie z decyzją sądu trafił do zakładu karnego" - dodała.

Póki co mężczyzna ma do odbycia 14 dni aresztu tymczasowego zasądzone przez Sąd Rejonowy w Łodzi.

