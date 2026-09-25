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"polska i świat"

Rozbudowa autostrady A2. Pierwsze utrudnienia już w listopadzie

Autostrada A2 zostanie rozbudowana
Rozbudowa autostrady A2 między Warszawą a Łodzią
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: GDDKiA
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Nawet cztery pasy będzie miała autostrada A2 między Łodzią a Warszawą. To jeden z najbardziej ruchliwych odcinków w kraju. Każdego dnia przejeżdża tędy około 100 tysięcy samochodów. Przez najbliższe półtora roku kierowcy będą jednak jeździć wolniej. Na remontowanych 90 kilometrach pozostaną po dwa pasy ruchu, ale będzie to rozbudowa prowadzona "pod ruchem", dlatego dopuszczalna prędkość zostanie zmniejszona o połowę. Materiał Łukasza Wieczorka z magazynu "Polska i Świat" TVN24.

Autostrada A2. Odcinek Łódź-Warszawa ma już 14 lat. W końcu rusza rozbudowa tej autostrady o trzeci, a nawet czwarty pas. Na razie budowlańcy pracują na drogach łączących autostradę. To nimi kierowcy mają uciekać z remontowanej trasy.

- Zwiększamy ich przepustowość. Na przykład zamiast jednego pasa na łącznicy węzła pojawią się dwa. Zamiast jednego pasa na rondzie pojawią się dwa pasy - mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

100 tysięcy samochodów

Po kilku tygodniach drogowcy przeniosą się na samą autostradę i zacznie się długo wyczekiwana dobudowa trzeciego pasa między Łodzią i Warszawą. To jeden z najbardziej obciążonych odcinków w kraju. Codziennie przejeżdża tędy ponad 100 tysięcy samochodów.

- Trudno przejechać, jest cały czas jeden pas zapakowany przez tiry - mówi jeden z kierowców.

- Nie powinny się wyprzedzać, ale często się wyprzedzają, więc myślę, że trzeci pas byłby takim usprawnieniem - dodaje kolejny.

Przebudują 90 kilometrów drogi

Drogowcy poszerzą odcinek spod Warszawy do węzła Łódź-Północ. To mniej więcej 90 kilometrów.

- Na odcinku od węzła Konotopa do węzła Pruszków dodajemy jeden pas. W sumie będą cztery. Na pozostałym odcinku do węzła Łódź-Północ będzie dodatkowy pas, w sumie trzy dla kierowców - wylicza Piechowiak.

Drogowcy podzielili drogę na cztery odcinki. Umowę podpisali na razie na rozbudowę trzech bliżej Warszawy.

- Kluczem jest rozstrzygnięcie ostatniego sporu sądowego i podpisanie umowy na wykonanie ostatniego czwartego odcinka najbliżej Łodzi - wyjaśnia Dariusz Klimczak, szef resortu infrastruktury.

Odcinkowy pomiar prędkości

I tak pierwsze utrudnienia na samej A2 mają pojawić się w listopadzie. Są dwie wiadomości dla kierowców. Co prawda zostaną po dwa pasy ruchu w dwie strony, ale pojedziemy dużo wolniej.

- To będzie rozbudowa "pod ruchem", więc pracownicy, którzy będą tam działać będą tuż przy poruszających się samochodach. Stąd ograniczenia prędkości do 70 kilometrów na godzinę, stąd też odcinkowy pomiar prędkości - tłumaczy przedstawiciel GDDKiA.

Średnią prędkość samochodów kamery inspekcji mierzyć będą całą dobę.

- Mówimy o dwóch odcinkowych pomiarach prędkości na każdej z nitek. Te odcinki będą kroczące, a więc będą posuwały się, będą zmieniane wraz z postępem robót - wyjaśnia Marek Konkolewski z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Inspekcja nie wyklucza, że jeden kontrolowany odcinek może mieć nawet więcej niż 20 kilometrów. Kierowcy się przemęczą, ale potem płynnie mają już przejeżdżać ten odcinek A2. Pytanie, jak długo? Nie jest tajemnicą, że każda szersza droga przyciąga nowe samochody.

- Po takich rozbudowach doświadczenia są przede wszystkim takie, że następuje wzrost tego ruchu. Natomiast jeżeli za wzrostem tego ruchu nie następuje rozwój zagospodarowania, nie powstają nowe źródła i cele podróży, wtedy jest szansa na płynny ruch - mówi Jan Jakiel, ekspert do spraw mobilności z SISKOM.

Ile potrwają prace?

Drogowcy są pewni, że nowa A2 szybko się nie zakorkuje, bo po pierwsze - rekordy popularności bije kolej, po drugie - docelowa sieć dróg na Mazowszu ciągle nie jest gotowa. W planach są między innymi A50 i S10.

- My uzupełnimy te brakujące elementy infrastruktury, a przez to ten ruch się będzie rozkładał. To nie jest tak, że wszyscy będą chcieli jechać A2 - prognozuje Szymon Piechowiak.

Na poszerzenie całego odcinka drogowcy dają sobie półtora roku.

Źródło: TVN24
Autorka/Autor: Łukasz Wieczorek/dg/b
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Tagi:
Drogi w Polsce
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