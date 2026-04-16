Rozbudowa linii otwockiej. Duże zmiany w Radości i Falenicy

Stacja kolejowa w Otwocku
Komunikacja zastępcza w Wawrze
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Trwa rozbudowa układu torowego na linii otwockiej. Na sobotę zaplanowano początek głównych robót w Radości i Falenicy. Przy obu stacjach zostanie zamknięta dla kierowców wschodnia jezdnia ulicy Patriotów. Inaczej pojadą autobusy.

Trwają prace na kolejowej linii otwockiej. Pod koniec marca został zamknięty przejazd w Falenicy, a od 12 do 26 kwietnia pociągi nie jeżdżą między stacjami Warszawa Wawer i Otwock. W następnym etapie inwestycji kolejarze zamkną przejazd przy Izbickiej oraz wschodnią jezdnię Patriotów przy stacjach w Radości i Falenicy. Objazd został wyznaczony po drugiej stronie torów.

Kolejarze zaczną wprowadzać zmiany w ruchu w sobotę, 18 kwietnia, około godziny 9.00. Kierowcy pojadą inaczej przed końcem weekendu.

Zmiany dla kierowców w Radości

Zamknięty zostanie przejazd przez tory przy stacji PKP Radość. Otwarty będzie tymczasowy przejazd przy ulicy Króla.

Wschodnią jezdnią ulicy Patriotów od Żeglarskiej będzie tylko dojazd do posesji. Przy skrzyżowaniu z Izbicką Patriotów będzie całkowicie zamknięta. Ulica Izbicka zostanie zamknięta od Patriotów do Radłowskiej. Połączenie z Izbicką stracą: Szreniawska, Izerska, Osterwy, Radłowska, Limby i Kąkolowa.

Za skrzyżowaniem ze Żwanowiecką powstanie tymczasowe rondo do zawracania.

Falenica - objazd zamkniętego odcinka
Źródło: UM Warszawa

Jeden kierunek ruchu będzie obowiązywał na ulicach: - Wilgi - od Patriotów w stronę Osterwy; - Tomaszowskiej (od Żwanowieckiej do Patriotów) oraz Wisełki (od Osterwy do sklepu spożywczego) - w kierunku Patriotów; - Otawskiej - od Wilgi w stronę Izbickiej; - Żwanowieckiej - od Izbickiej do Tomaszowskiej.

Zamknięte zostaną pasy przez zachodnią jezdnię Patriotów przy Junaków i jedna z zebr przy Panny Wodnej. Przy Będzińskiej i Tomaszowskiej zostaną wyznaczone tymczasowe przejścia przez obie nitki Patriotów i tory kolejowe.

Tak będzie wyglądał ruch w Falenicy

W Falenicy nadal będzie zamknięty przejazd przez tory kolejowe. Wschodnią jezdnią Patriotów, od ulicy Ochoczej, będzie można dojechać tylko do posesji. Od skrzyżowania z Walcowniczą do Frenkla, Patriotów zostanie całkowicie zamknięta, a Walcownicza będzie zamknięta od Patriotów do Bystrzyckiej.

Falenica - organizacja ruchu
Źródło: UM Warszawa

Jeden kierunek będzie obowiązywał na ulicach: - Kłodzkiej, od Bystrzyckiej do Patriotów; - Frenkla, od Patriotów do Bystrzyckiej. Na Bystrzyckiej i jednokierunkowych odcinkach Kłodzkiej i Frenkla nie będzie można parkować.

Zamknięte zostaną przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z Bysławską. Przy Kłodzkiej i Kąsek powstaną tymczasowe zebry przez obie jezdnie Patriotów i tory kolejowe.

Takie objazdy przygotowano

Objazd zostanie wyznaczony jezdnią Patriotów po drugiej stronie torów. W Radości, przy ulicy Króla, będzie tymczasowy przejazd przez tory.

W Wawrze na drugą jezdnię Patriotów będzie można przejechać także tunelem przy Żegańskiej lub na węźle z Południową Obwodnicą Warszawy;.

Otwarte będą przejazdy przez torowisko przy stacjach Michalin i Józefów. W Józefowie tablice informacyjne będę kierowały na objazd ulicami Wyszyńskiego lub Polską Wawerską i Graniczną do Nadwiślańskiej i dalej Wału Miedzeszyńskiego.

Jadących z centrum objazdy poprowadzą już z Trasy Siekierkowskiej i Płowieckiej do Traktu Lubelskiego.  

Falenica - zastępcza komunikacja autobusowa od 18 kwietnia
Źródło: UM Warszawa
Miedzeszyn - zastępcza komunikacja autobusowa od 18 kwietnia
Źródło: UM Warszawa

Jak pojadą autobusy?

Autobusy linii 142, od węzła z Południową Obwodnicą Warszawy, kursują wschodnią jezdnią ulicy Patriotów. Na swoją trasę wrócą na skrzyżowaniu ulic Frenkla (w przeciwnym kierunku Kłodzkiej) i Bystrzyckiej.

Autobusy linii 115 przejadą na zachodnią stronę torów tymczasowym przejazdem przy ulicy Króla w Radości, a na "swoją" stronę wrócą na węźle z Południową Obwodnicą Warszawy. Dalej pojadą ulicą Frenkla (w przeciwnym kierunku Kłodzką) do Bystrzyckiej i swojej trasy.

Autobusy linii 213 nie przejadą na wschodnią stronę torów – od Ronda Zegarmistrza Gałeckiego pojadą w prawo w ulicę Panny Wodnej, potem Zasadową, Przewodową, Patriotów, Bysławską, Wałem Miedzeszyńskim do pętli Błota.

Autobusy linii 161 będą kursowały ulicami: Izbicką, Zagórzańską, Techniczną, Hiacyntową, Narcyzową, Ochoczą, Bystrzycką. Jadąc z Oleckiej, zakończą trasę przy Radłowskiej, gdzie zawrócą i pojadą: Izbicką, Zagórzańską, Techniczną do odcinka trasy linii 213. Dalej pojadą ulicami Bystrzycką, Kłodzką (w przeciwnym kierunku Frenkla) do Patriotów i przejadą na drugą stronę linii kolejowej na węźle z obwodnicą. Następnie ulicą Patriotów dojadą do Bysławskiej i Poezji do krańca Oleckiej.

Na brakującym fragmencie trasy linii 161 pojedzie linia 229 – autobusy tej linii ruszają z okolic PKP Falenica i jadą m.in. Bysławską, Liliową i Tawułkową.

Anin - zastępcza komunikacja autobusowa od 18 kwietnia
Źródło: UM Warszawa
"Dwa lata wyłączeń, jeśli chodzi o dojazd do Warszawy"
Katarzyna Kędra

Modernizacja linii otwockiej

PKP PLK modernizuje tory kolejowe między Wawrem a Otwockiem. Za kilka lat dojazd pociągiem od strony Otwocka do centrum Warszawy będzie łatwiejszy i szybszy. Powstaną tu dwa nowe tory, co pozwoli rozdzielić ruch pociągów dalekobieżnych i podmiejskich i zwiększyć liczbę kursów. Perony zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Wybudowane zostaną nowe przejścia pod torami, a istniejące – przebudowane.

Kolejarze szacują, że linia otwocka jest jedną z najbardziej eksploatowanych w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego. To ostatni pozostały do zmodernizowania odcinek pomiędzy Warszawą a Lublinem. W ramach przygotowywanych prac zostaną na niej wybudowane dwa dodatkowe tory. Dzięki temu ruch aglomeracyjny zostanie rozdzielony od ruchu pociągów dalekobieżnych.

Po zakończeniu przebudowy czas przejazdu między stolicą a największym miastem Lubelszczyzny skróci się do około 90 minut. Obecnie najszybszy pociąg pokonuje tę trasę w 1 godzinę i 46 minut.

W ramach potężnej inwestycji przebudowanych zostanie osiem przystanków: Warszawa Anin, Warszawa Międzylesie, Warszawa Radość, Warszawa Miedzeszyn, Michalin, Józefów, Otwock Świder oraz stacja Warszawa Falenica.

Skala wycinki wstrząsnęła mieszkańcami. Piszą do ministrów
Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Katarzyna Kędra
