Zamiast samolotu czekała ją wizyta na komisariacie
Na lotnisku 55-letnia obywatelka Chin przeżyła niemałe zaskoczenie. Gdy się na nim zjawiła czekali na nią policjanci z Komisariatu Policji w Lesznowoli.
"Wszystko przez to, że kobieta była poszukiwana na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Piasecznie w celu odbycia kary 61 dni pozbawienia wolności" - wyjaśniła podkom. Magdalena Gąsowska oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.
W związku z tym kobieta została zatrzymana, a następnie przewieziona do Komisariatu Policji w Lesznowoli.
Więzienie lub grzywna
Jak przekazała Gąsowska, zgodnie z postanowieniem sądu 55-latka mogła uwolnić się od zastępczej kary pozbawienia wolności poprzez uregulowanie zasądzonej jej kary grzywny. Jej wysokość wynosiła blisko 2500 złotych.
"Kobieta skorzystała z takiej możliwości i uiściła należną kwotę na konto sądu" - dodała policjantka. Dzięki temu po wykonaniu niezbędnych czynności została zwolniona i mogła wrócić do domu.