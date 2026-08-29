Lesznowola Zamiast samolotu czekała ją wizyta na komisariacie Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl Źródło zdj. gł.: KPP Piaseczno

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Na lotnisku 55-letnia obywatelka Chin przeżyła niemałe zaskoczenie. Gdy się na nim zjawiła czekali na nią policjanci z Komisariatu Policji w Lesznowoli.

"Wszystko przez to, że kobieta była poszukiwana na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Piasecznie w celu odbycia kary 61 dni pozbawienia wolności" - wyjaśniła podkom. Magdalena Gąsowska oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.

W związku z tym kobieta została zatrzymana, a następnie przewieziona do Komisariatu Policji w Lesznowoli.

Kobietę czekała wizyta na komisariacie Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno

Więzienie lub grzywna

Jak przekazała Gąsowska, zgodnie z postanowieniem sądu 55-latka mogła uwolnić się od zastępczej kary pozbawienia wolności poprzez uregulowanie zasądzonej jej kary grzywny. Jej wysokość wynosiła blisko 2500 złotych.

"Kobieta skorzystała z takiej możliwości i uiściła należną kwotę na konto sądu" - dodała policjantka. Dzięki temu po wykonaniu niezbędnych czynności została zwolniona i mogła wrócić do domu.