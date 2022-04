Nie puszczać psów luzem, nie schodzić ze ścieżek. Apel leśników do właścicieli czworonogów

Leśnicy apelują do właścicieli czworonogów o pilnowanie zwierząt. Przypominają, że puszczony luzem pies może spłoszyć w lesie dzikie zwierzę, które wybiegnie na ulicę. -- W Warszawie jest 500, 600 kolizji ze zwierzętami rocznie - podają.

- Nie widać skutków pośrednich i bezpośrednich. Skutki bezpośrednio są takie, że może ten pies coś zagryźć, a skutki pośrednie, których my nie widzimy, że może spłoszyć dzikie zwierzę, które następnie wybiega na ulicę - mówi Andżelika Gackowska, zastępczyni dyrektora ds. gospodarki leśnej w Lasach Miejskich - Warszawa.

Po weekendzie służby zbierają więcej martwych zwierząt

W Warszawie rocznie dochodzi do 500-600 kolizji ze zwierzętami, częściej - jak zauważa Gackowska - w weekendy.

- Ewidentnie widać, że kiedy mamy czas wolny i spędzamy go na powietrzu to miejskie służby zbierają więcej martwych zwierząt z ulicy. Rejestr poniedziałkowy (dotyczący zebranych w niedzielę w nocy zwierząt) pokazuje 27 procent liczby z całego tygodnia - zaznacza. Dodaje, że zwierzęta giną też bo migrują z punktu A do punktu B, ale częściej giną bo są przepędzane.