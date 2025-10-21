Chciał sprzedać kradziony pierścionek wart 15 tysięcy złotych. Zarzuty dla 70-latka

Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na początku 2025 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie przyjęli zawiadomienie od mieszkanki Józefosławia w jej domu doszło do kradzieży z włamaniem. Z sejfu skradzione zostały pieniądze oraz złoty pierścionek. Sprawa nabrała tempa na początku października, kiedy to funkcjonariusze piaseczyńskiego Wydziału Kryminalnego otrzymali informację na temat jednego z przedmiotów pochodzących z tej kradzieży.

Pierścionek miał kupić od nieznajomego

- Chodziło o złoty pierścionek z diamentami o wartości 15 tysięcy złotych, który został wystawiony do sprzedaży na jednym ze stoisk na warszawskiej Woli. Tam też pojawili się piaseczyńscy kryminalni, odzyskali skradziony przedmiot jak również zatrzymali 70-latka. Mężczyzna próbował przekonać policjantów, że pierścionek kupił od nieznanego mu mężczyzny, który zmarł jakiś czas temu - poinformowała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

70-latek trafił do policyjnej celi, a następnego dnia usłyszał zarzut z art. 291 Kodeku karnego (paserstwo umyślne), którego popełnienie zagrożone jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

70-latek usłyszał zarzut paserstwa Źródło: KPP w Piasecznie

Postępowanie objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.