Chciał sprzedać kradziony pierścionek wart 15 tysięcy złotych. Zarzuty dla 70-latka

70-latek usłyszał zarzut paserstwa
Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim
Źródło: Google Maps
Policjanci z Piaseczna zatrzymali w Warszawie 70-letniego mężczyznę, który na swoim stoisku oferował do sprzedaży pierścionek pochodzący z kradzieży. Złota biżuteria z diamentami zginęła na początku roku wraz z gotówką z sejfu jednego z domów w Józefosławiu. Mężczyzna usłyszał już zarzut.

Na początku 2025 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie przyjęli zawiadomienie od mieszkanki Józefosławia w jej domu doszło do kradzieży z włamaniem. Z sejfu skradzione zostały pieniądze oraz złoty pierścionek. Sprawa nabrała tempa na początku października, kiedy to funkcjonariusze piaseczyńskiego Wydziału Kryminalnego otrzymali informację na temat jednego z przedmiotów pochodzących z tej kradzieży.

Pierścionek miał kupić od nieznajomego

- Chodziło o złoty pierścionek z diamentami o wartości 15 tysięcy złotych, który został wystawiony do sprzedaży na jednym ze stoisk na warszawskiej Woli. Tam też pojawili się piaseczyńscy kryminalni, odzyskali skradziony przedmiot jak również zatrzymali 70-latka. Mężczyzna próbował przekonać policjantów, że pierścionek kupił od nieznanego mu mężczyzny, który zmarł jakiś czas temu - poinformowała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

70-latek trafił do policyjnej celi, a następnego dnia usłyszał zarzut z art. 291 Kodeku karnego (paserstwo umyślne), którego popełnienie zagrożone jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności. 

Źródło: KPP w Piasecznie

Postępowanie objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie. 

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki