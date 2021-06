"Udawała studentkę, znikała ze sprzętem pod pachą". Zatrzymali podejrzaną o kradzieże, znaleźli coś jeszcze

Mokotowscy policjanci zatrzymali kobietę podejrzaną o kradzież kilkunastu laptopów z jednej ze stołecznych uczelni. Według śledczych 30-latka nielegalnie zdobywała sprzęt, podszywając się pod studentkę, po czym sprzedawała go po 500 złotych za sztukę. Zatrzymana trafiła prosto do więzienia, okazało się bowiem, że jest poszukiwana do odbycia kary.