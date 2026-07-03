Okolice Kradli auta we Francji i Belgii, legalizowali w Czechach, sprzedawali w Polsce Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

CBŚP rozbiło grupę kradnącą samochody Źródło wideo: CBŚP Źródło zdj. gł.: CBŚP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do Sądu Okręgowego w Radomiu trafił akt oskarżenia przeciwko 19 osobom. Postępowanie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która miała funkcjonować co najmniej od listopada 2022 roku do kwietnia 2024 roku.

Akcja CBŚP Źródło zdjęcia: CBŚP

Auta z Francji i Belgii

Z ustaleń funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji wynika, że członkowie grupy zajmowali się kradzieżami samochodów osobowych we Francji i w Belgii. "Następnie w pojazdach przerabiano znaki identyfikacyjne, w tym numery VIN, oraz podejmowano działania mające na celu zalegalizowanie ich pochodzenia" - poinformował kom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy CBŚP.

Jak ustalili śledczy, w większości przypadków dokumenty legalizujące auta były uzyskiwane w Czechach. "Tak przygotowane samochody trafiały następnie do Polski, gdzie były oferowane do sprzedaży jako pojazdy pochodzące z legalnego źródła" - dodał Wrześniowski.

Odzyskany samochód Źródło zdjęcia: CBŚP

Na celowniku roczniki 2019-2022

Przedmiotem przestępczego procederu były głównie samochody marki Peugeot, modele 2008, 3008 i 5008, wyprodukowane w latach 2019–2022. Wartość rynkowa każdego wahała się od 80 do 250 tysięcy złotych.

"Skradzione pojazdy trafiały do Polski najczęściej z przerobionymi znakami identyfikacyjnymi VIN. Samochody, w których pozostawiono oryginalne numery identyfikacyjne, były natomiast demontowane, a uzyskane w ten sposób części przeznaczano do dalszej sprzedaży" - przekazał Wrześniowski.

Międzynarodowa współpraca

CBŚP chwaliło współpracę międzynarodową w tej sprawie. Strony polska i czeska zawarły umowę o powołaniu wspólnego zespołu śledczego. "Rozwiązanie to umożliwiło sprawną wymianę informacji oraz materiałów dowodowych mających znaczenie dla prowadzonego śledztwa" - dodał Wrześniowski.

Odzyskano łącznie 52 auta o wartości przekraczającej 6,8 miliona złotych.