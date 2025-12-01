Zatrzymania za handel narkotykami. 20 osób usłyszało zarzuty

Policja zatrzymała 20 osób za przestępstwa narkotykowe Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Zatrzymania są pokłosiem śledztwa, które na początku roku zapoczątkowali piaseczyńscy funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Zatrzymali oni wówczas 23-latka, podejrzanego o posiadanie znacznych ilości narkotyków. W kolejnych miesiącach dotarli do 19 osób związanych ze sprawą, które w Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie także usłyszały zarzuty posiadania, udzielania i obrotu środkami odurzającymi.

"Ze względu na wielowątkowość tej sprawy, w sierpniu dalszym jej prowadzeniem zajęli się policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji. Dzięki żmudnej i drobiazgowej pracy operacyjnej w ciągu niespełna czterech miesięcy pozyskali dowody i ustalili kolejne osoby uwikłane w przestępstwa narkotykowe" - opisuje młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Kolejne 20 osób z zarzutami

Jak dodaje, kilka dni temu - na podstawie postanowienia 8 Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie - zatrzymanych zostało kolejnych 20 osób. Do ich ujęcia doszło na terenie garnizonu stołecznego oraz Mazowsza. Usłyszały one zarzuty dotyczące udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych.

"Nie byłoby to możliwe bez wsparcia pozostałych wydziałów pionu kryminalnego Komendy Stołecznej Policji oraz funkcjonariuszy z komend rejonowych i powiatowych" - podkreśla mł. asp. Chmura.

Na wniosek śledczych sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla dziewięciu podejrzanych.

