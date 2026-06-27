Okolice Śmiertelny wypadek pod Warszawą. Wypadł z drogi, uderzył w ogrodzenie i dachował Alicja Glinianowicz |

Borzęcin Duży Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- O godzinie 1.15 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na ulicy Spacerowej w miejscowości Borzęcin Duży. Mężczyzna kierujący autem marki BMW nie dostosował prędkości i w trakcie omijania wysepki, którą mijał z niewłaściwej strony, najechał na krawężnik. Następnie kierowca wjechał do rowu, uderzył w przepust betonowy i w ogrodzenie. Auto dachowało - przekazał nam Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji.

Nie żyje jedna osoba

W wyniku odniesionych obrażeń śmierć na miejscu poniósł jeden z pasażerów. Do szpitala trafił kierowca wraz z drugim pasażerem.

- Ze względu na odniesione obrażenia nie było możliwości przebadania kierowcy na obecność alkoholu w organizmie. W związku z tym została pobrana od niego krew do badań - dodał policjant.

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