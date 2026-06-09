Okolice Chcą zmian w wydawaniu licencji taksówkarskich i weryfikacji praw jazdy Dariusz Gałązka |

Policja zatrzymała 37-latka po wypadku w Zielonce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Miejski Reporter

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W sobotę wieczorem w Zielonce (na granicy z Ząbkami) doszło do tragicznego w skutkach wypadku. W wyniku zderzenia Audi i taksówki marki Honda zginęło dwóch młodych mężczyzn w wieku 22 i 23 lat podróżujących Audi. Trzeci mężczyzna - 24-latek, który również jechał tym samochodem - walczy o życie w szpitalu. Kierowca taksówki, 37-letni obywatel Turcji, nie odniósł obrażeń. Był trzeźwy. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty

Jest nagranie, na którym widać moment wypadku. Pochodzi z kamerki samochodowej kierowcy, poruszającego się przed sygnalizacją pasem do skrętu w prawo. Kilka metrów przed nim, tym samym pasem, jechała Honda - w pewnym momencie jej kierowca zdecydował się zawrócić z niewłaściwego pasa. Widać też, że na sygnalizatorze wyświetlało się zielone światło dla jadących prosto. Jadące swoim pasem rozpędzone Audi uderzyło w zawracającą Hondę z ogromną siłą.

Tragiczny wypadek w Ząbkach, Audi rozpadło się na części Źródło: Miejski Reporter

Akcje "Bezpieczny Przewóz"

W sieci rozgorzała dyskusja o bezpieczeństwie w taksówkach zamawianych przez aplikacje, często prowadzonych przez obcokrajowców.

Stołeczna policja cyklicznie informuje o wynikach kontroli prowadzonych wśród kierowców przewozów na aplikacje w ramach akcji "Bezpieczny Przewóz". Wielokrotnie funkcjonariusze zatrzymywali osoby, które znajdowały się na terenie Polski nielegalnie bez wymaganych dokumentów, ściganych czerwoną notą Interpolu, czy kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, czasem bez ważnego prawa jazdy.

Kto może zostać taksówkarzem w Warszawie?

Przepisy dotyczące pozyskiwania licencji taksówkarskich reguluje Ministerstwo Infrastruktury. Jak czytamy na stronie stołecznego ratusza, aby uzyskać takie uprawnienia, kandydat musi posiadać:

orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy jako kierowca;

polskie prawo jazdy;

zaświadczenie o niekaralności (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku) - wskazujące, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa narkotykowe.

Ponadto kierowca warszawskiej taksówki powinien posiadać identyfikator kierowcy TAXI, o który wnioskuje przedsiębiorca posiadający licencję. W przypadku popularnych przewozów osób na aplikację licencję otrzymuje firma, która zatrudnia kierowców. Ci natomiast, muszą spełniać wymienione powyżej warunki.

Licencja na przedsiębiorcę

To teoria. Polskie organizacje zrzeszające taksówkarzy od lat alarmują, że przepisy są dziurawe i nie gwarantują bezpieczeństwa pasażerom przewozów zamawianych przez aplikacje. Uważają, że każdy kierowca powinien posiadać imienną licencję.

- Jako strona społeczna podjęliśmy próbę porozumienia z firmami aplikacyjnymi. Nawet podpisaliśmy dokument dotyczący koniecznych zmian w ustawie o transporcie drogowym. Natomiast jest to taki drobny retusz tego wszystkiego, co obecnie wymaga kompleksowej naprawy - mówi nam Paweł Saturski, przewodniczący NSZZ Solidarność Taksówkarzy.

- Podstawą do stwierdzenia kwalifikacji kierowcy, który bezpośrednio wykonuje usługę odpłatnego przewozu osób, powinien być jakiś certyfikat uprawnień, który on powinien otrzymywać. Ale dzisiaj system prawny mówi o tym, że licencję na przewóz osób otrzymuje przedsiębiorca - wskazuje.

Przedsiębiorcą może być w tej sytuacji partner flotowy firmy aplikacyjnej, który posiada kilkaset samochodów. Za kierownicą siada jego pracownik.

- Biorąc pod uwagę sytuację, gdzie to pan posiadałby flotę 200 samochodów, na które wziąłby pan leasingi. I miesiąc w miesiąc trzeba będzie za 200 czy 300 samochodów zapłacić leasing. To zrobi pan wszystko, żeby te samochody jeździły i zarabiały - wskazuje Saturski.

"Inna kultura jazdy jest w Afryce czy Azji, a inna w Europie"

Inna kwestia to polskie prawo jazdy. Jak tłumaczy Saturski, uprawnienia uzyskane w kraju pochodzenia kandydata na kierowcę są wymieniane na te obowiązujące w naszym, bez konieczności dodatkowego zdawania egzaminu. - Taki egzamin, przynajmniej uproszczony, praktyczny, powinien być obowiązkowy. Z takim kierowcą powinien wsiąść do samochodu egzaminator i zobaczyć, czy on faktycznie umie jeździć - mówi Saturski. - Rządzący muszą sobie zdawać sprawę z tego, że inna kultura jazdy jest w Afryce czy Azji, a inna w Europie - stwierdza.

Przedstawiciel taksówkarzy podkreśla, że weryfikacją kandydatów powinien zajmować się urzędnik państwowy, a nie przedsiębiorca. Ponadto - jak dodaje - każdy obcokrajowiec ubiegający się o licencję powinien posiadać polskie prawo jazdy przez minimum trzy lata. Wśród postulatów związku jest również wymóg posługiwania się językiem polskim w stopniu komunikatywnym.

O to, czy jest planowana nowelizacja w przepisach, zapytaliśmy w biurze prasowym resortu infrastruktury. Czekamy na odpowiedź.

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