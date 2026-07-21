Okolice Prowadził mimo pięciu sądowych zakazów. Kierowca w areszcie, pasażer z mandatem Oprac. Alicja Glinianowicz |

Zlekceważył pięć zakazów sądowych. 48-latek trafił do aresztu Źródło zdj. gł.: KPP Wołomin

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Do zdarzenia doszło w piątek przy ulicy Żelaznej w Wołominie. Policjanci zwrócili uwagę na kierującego samochodem marki Volkswagen, który na widok radiowozu zjechał na parking i zatrzymał pojazd.

Pięć sądowych zakazów

Okazało się, że za kierownicą siedział 48-letni mieszkaniec Warszawy. "Sprawdzenie w policyjnych systemach informatycznych wykazało, że posiada on pięć aktywnych sądowych zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych" - przyznała aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Właścicielem Volkswagena okazał się pasażer. Mundurowi ukarali właściciela auta mandatem za to, że dopuścił do kierowania pojazdem osobę nieposiadającą uprawnień.

Po spożyciu alkoholu

Badanie stanu trzeźwości 48-latka wykazało zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonych przez sąd zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, za co grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Decyzją sądu 48-latek spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie tymczasowym.