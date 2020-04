Pociągiem nad Zalew Zegrzyński. Kolejarze podpisali umowę na remont trasy Wieliszew-Zegrze

Przetarg na projekt i remont trasy kolejowej nad Zalew Zegrzyński został rozstrzygnięty w lutym tego roku. Zgłosiło się do niego aż dziewięć podmiotów, ale najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Gór-Tor Maciej Górniak i Przedsiębiorstwo Inżynierii budowlanej Kopacki Sp. z o.o. Opiewający na kwotę ponad 34 milinów złotych netto kontrakt obejmuje przygotowanie projektu oraz wykonanie prac budowlanych na nieużywanej od 2015 roku linii. Jeszcze pięć lat temu trasą Wieliszew-Zegrze jeździły pociągi towarowe. Ruch pasażerski został zlikwidowany tu w 1994 roku.

Pociągiem nad Zalew Zegrzyński w 2022 roku

Prace na odcinku linii 28 pomiędzy Wieliszewem a Zegrzem obejmą wymianę torów, budowę sieci trakcyjnej i rozjazdów oraz montaż systemu sterowania ruchem. Kolejarze zapowiadają, że po zrealizowaniu inwestycji pociągi pasażerskie będą kursować tędy z prędkością do 80 kilometrów na godzinę, co ma nastąpić w 2022 roku. - Inwestycja wpisuje się w założenia Master Planu dla Warszawy. To kolejna trasa, która zwiększy możliwości podróży w aglomeracji warszawskiej - przekazał Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.