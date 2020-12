"Miał udać się na cmentarz i wykopać szczątki". Śledczy znaleźli worki z kośćmi i amfetaminę

Jak relacjonuje Paulina Harabin z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji, w ubiegłym tygodniu karczewscy śledczy udali się do miejsca zamieszkania podejrzanego w Warszawie. - Z ich ustaleń wynikało, że mężczyzna jakiś czas temu miał udać się na cmentarz, a następnie odkryć grób ojca i wykopać szczątki ludzkie. 41-latek był mocno zszokowany wizytą policjantów i próbował tłumaczyć, że jego ojciec żyje i aktualnie przebywa za granicą, więc nie może posiadać jego kości - opisuje policjantka.

W workach na śmieci

Mimo zapewnień mężczyzny funkcjonariusze przystąpili do przeszukania. - Znaleźli tam kilka woreczków foliowych z zawartością białej substancji. Mężczyzna oświadczył, że to amfetamina, którą posiada na własny użytek - podaje Harabin i zaznacza, że nie był to jednak koniec czynności śledczych. - Funkcjonariusze w piwnicy ujawnili worki na śmieci, w których - jak się okazało - znajdowały się ludzkie kości - informuje policjantka.