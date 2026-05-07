Nagrali jednego z najbardziej skrytych mieszkańców puszczy Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Ryś w Kampinoskim Paru Narodowym Źródło: Kampinoski Park Narodowy

Na nagraniu z fotopułapki uchwycono jednego z najbardziej skrytych mieszkańców Kampinoskiego Parku Narodowego - rysia. Zwierzak wyruszył na polowanie. "Noc w puszczy to czas cichych łowów" - podkreślił Kampinoski Park Narodowy we wpisie w mediach społecznościowych.

Umieścił w nim również nagranie z fotopułapki. Widać na nim, jak ryś spokojnie węszy w trawach i rozgląda się po otoczeniu.

Rysie wróciły w latach 90.

Rysie wrócił do puszczy na początku lat 90. dzięki reintrodukcji. Obecnie w Kampinoskim Parku Narodowym żyje ich tu kilka.

"Jak widać na nagraniu z fotopułapki, czują się dobrze" - podkreślili leśnicy.

Jak przekazali, ryś to mistrz zmysłów - doskonale widzi, słyszy i wyczuwa zapachy. Najaktywniejszy jest nocą, wtedy poluje m.in. na sarny, zające czy ptaki.

Prowadzi samotniczy tryb życia i unika ludzi. Nie stanowi zagrożenia dla człowieka, to raczej my jesteśmy dla niego sygnałem do ucieczki.

