Nagrali jednego z najbardziej skrytych mieszkańców puszczy

Ryś w Kampinoskim Paru Narodowym
Źródło: Kampinoski Park Narodowy
Fotopułapka, zamontowana w Kampinoskim parku Narodowym, nocą uchwyciła rysia. Spokojnie przechadzał się wśród zarośli. To - jak informują leśnicy - mistrz zmysłów. Doskonale widzi, słyszy i wyczuwa zapachy.

Na nagraniu z fotopułapki uchwycono jednego z najbardziej skrytych mieszkańców Kampinoskiego Parku Narodowego - rysia. Zwierzak wyruszył na polowanie. "Noc w puszczy to czas cichych łowów" - podkreślił Kampinoski Park Narodowy we wpisie w mediach społecznościowych.

Umieścił w nim również nagranie z fotopułapki. Widać na nim, jak ryś spokojnie węszy w trawach i rozgląda się po otoczeniu.

Rysie wróciły w latach 90.

Rysie wrócił do puszczy na początku lat 90. dzięki reintrodukcji. Obecnie w Kampinoskim Parku Narodowym żyje ich tu kilka.

"Jak widać na nagraniu z fotopułapki, czują się dobrze" - podkreślili leśnicy.

Jak przekazali, ryś to mistrz zmysłów - doskonale widzi, słyszy i wyczuwa zapachy. Najaktywniejszy jest nocą, wtedy poluje m.in. na sarny, zające czy ptaki.

Prowadzi samotniczy tryb życia i unika ludzi. Nie stanowi zagrożenia dla człowieka, to raczej my jesteśmy dla niego sygnałem do ucieczki.

Magdalena Gruszczyńska
