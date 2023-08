Sprawdzali legalność pobytu cudzoziemców, zatrzymali dziewięć osób

"Siedmiu mężczyzn i kobieta z dzieckiem nie posiadało dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu w Polsce. Większość z tych osób nie wykonała nałożonych na nich decyzji zobowiązujących do powrotu we wskazanym terminie lub nie opuściło terytorium RP po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytowego, do którego byli uprawnieni bez konieczności posiadania wiz" – informuje Straż Graniczna.