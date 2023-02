Wiedzieli, że planują kolejne włamanie, zatrzymali ich z "dużymi przedmiotami"

Komenda Stołeczna Policji poinformowała o zatrzymaniu dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże z włamaniami do dwóch domów. - Obaj zostali zatrzymani w Skierniewicach, bezpośrednio po włamaniu do domu jednorodzinnego, z którego ukradli biżuterię i teleskop - przekazał Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej komendy.

Rzecznik Komendanta Stołecznego Policji Sylwester Marczak przekazał, że policjanci wydziału kryminalnego Komendy Stołecznej Policji pracowali nad sprawą kradzieży z włamaniem do domów jednorodzinnych. Według ich ustaleń za kradzieżami miało stać dwóch mężczyzn. - Działania policjantów skupiły się na ustaleniu, kto odpowiada za kradzież z włamaniem, do jakiej doszło w Milanówku w powiecie grodziskim. W ich trakcie policjanci doszli do przekonania, że mężczyźni mogą mieć związek również z innymi podobnymi przypadkami włamań z Polski, między innymi z Pułtuska i spod Ostrołęki - wyjaśnił nadkomisarz.