Bilet metropolitalny można będzie doładować w biletomacie

Bilety metropolitalne od początku czerwca będzie można kupić nie tylko w Punktach Obsługi Pasażerów, ale także we wszystkich biletomatach. Dziś w Warszawie i niektórych miejscowościach aglomeracji jest 819 stacjonarnych automatów biletowych. Dodatkowo wszystkie autobusy i tramwaje oraz pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej są wyposażone w biletomaty mobilne - to 2439 urządzenia. Tak więc mieszkańcy aglomeracji będą mogli kupić bilety metropolitalne w ponad 3,2 tys. punktów.

Z dopłatą taniej

W ramach biletu metropolitalnego samorządy podwarszawskich gmin, które podpisały porozumienie z ZTM, dopłacają mieszkańcom rozliczającym podatki w miejscu zamieszkania do biletu długookresowego. Przykładowo bilet 30-dniowy ważny w 1. i 2. strefie biletowej (przy III progu dofinansowania) kosztuje 120, a nie 180 zł. W przypadku biletu 90-dniowego płacą 330 zł, czyli o 130 zł mniej niż osoby, które nie mają uprawnień do biletu metropolitalnego.

To wielkie udogodnienie dla mieszkańców dojeżdżających do pracy czy szkoły w stolicy. Do tej pory bilety mogli naładować jedynie w punktach w większych miejscowościach lub w stołecznych Punktach Obsługi Pasażera.