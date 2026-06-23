Stracił wzrok w wypadku. Dwa lata później urodził się Franek

19 lat temu stracił wzrok. Dziś szkoli służby mundurowe i wychowuje syna

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Na szkolenia przychodzi przed czasem. Wchodzi do sali, odkłada plecak. Towarzyszy mu pies Waldimar, przez niego zwany Waldkiem. W pomieszczeniu jest grupa dzieci - czasami przedszkolaków, innym razem w wieku szkolnym. Wszyscy siedzą w ciszy, czekają. Sebastian zaczyna opowiadać anegdoty o psach, dzieci się ożywiają.

- A gdzie jest ten niewidomy, co miał z nami zajęcia prowadzić? - pyta jeden z chłopców.

- A to miał być niewidomy? - dziwi się Sebastian Grzywacz. I dodaje: - Nie wiem, pewnie gdzieś poszedł.

- Szkoda, chciałem go zobaczyć. Ale jak to bez psa poszedł? Przecież on nie widzi, zgubi się - odpowiada dziecko.

***

- Nie wyglądam na typowego niewidomego. Nie posiadam ciemnych okularów, mam za to kolorowego irokeza, jestem wytatuowany i wysportowany - podsumowuje historię z jednego z prowadzonych przez siebie szkoleń Sebastian.