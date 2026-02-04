Ginekolog, psychiatra i internista podejrzani o wystawianie recept dla gangu

Ministerstwo Zdrowia ogranicza "łatwy dostęp" do silnych leków (archiwum) Źródło: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24

Śledztwo dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem sfałszowanymi produktami leczniczymi. Na zlecenie Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali trzy osoby.

Rzecznik CBŚP komisarz Krzysztof Wrześniowski przekazał, że zatrzymano trzech lekarzy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego.

Zdaniem śledczych, lekarze za łapówki wystawiali recepty na rzecz członków grupy przestępczej. "Produkty lecznicze objęte receptami były następnie dystrybuowane poza legalną siecią aptek - zarówno w drodze sprzedaży bezpośredniej, jak i za pośrednictwem specjalnie utworzonej strony internetowej" - wyjaśnił kom. Wrześniowski.

Wynagrodzenie za fikcyjne wizyty

Śledczy wykazali, że w różnych okresach medycy wystawili od 135 do nawet 1241 recept na różnego rodzaju produkty lecznicze, w szczególności zawierające środki anaboliczne, HCG oraz modulatory hormonów i metabolizmu.

"Z tego tytułu uzyskali korzyści majątkowe odpowiadające wynagrodzeniom za fikcyjne lub nieuzasadnione medycznie wizyty lekarskie - w łącznych kwotach od kilkudziesięciu do ponad 300 tysięcy złotych" - zaznaczył rzecznik CBŚP.

Zarzuty dla trzech lekarzy

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące udzielania pomocy w obrocie produktami leczniczymi bez wymaganego zezwolenia. Wobec wszystkich zatrzymanych zastosowano poręczenia majątkowe i dozór policji połączony między innymi z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi. Dodatkowo dwóch lekarzy zostało zawieszonych w wykonywaniu zawodu.

Rzecznik CBŚP wyjaśnił, że w uzasadnieniu wskazano, że pozostawienie im możliwości wystawiania recept, wobec wcześniejszego działania bez wskazań medycznych i na szeroką skalę, stwarza realne i wysokie zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów.

