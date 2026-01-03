Dyrekcja Kampinosu zamknęła fragmenty szlaków

O utrudnieniach Kampinoski Park Narodowy poinformował w piątkowym komunikacie. Wynika z niego, że w styczniu niedostępne dla odwiedzających park pozostaną częściowo dwa szlaki, biegnące na terenie gmin Izabelin i Leszno w powiecie warszawskim zachodnim.
"Odcinek szlaków niebieskiego i zielonego między Zaborowem Leśnym a Wyględami Górnymi zostaje czasowo zamknięty" - podano.
Dalej wyjaśniono, że decyzja o ich zamknięciu zapadła z uwagi na uszkodzenie mostka nad kanałem Zaborowskim.
360 kilometrów szlaków pieszych
Kampinoski Park Narodowy został utworzony w 1959 roku. Rozciąga się na północ i zachód od Warszawy przez powiaty: warszawski zachodni, nowodworski, sochaczewski i pruszkowski. Na jego terenie dostępnych jest łącznie 360 kilometrów szlaków pieszych, około 200 kilometrów szlaków rowerowych oraz trasy do jazdy konnej.
Teren parku jest udostępniony gościom od świtu do zmierzchu. Przebywanie w nim po zmroku jest zabronione.
Regulamin obowiązujący na terenie parku wynika z przepisów o ochronie przyrody. Oznacza to między innymi, ż nie wolno do niego wjeżdżać pojazdami mechanicznymi, nie wolno zrywać roślin czy wyprowadzać psów poza kilkoma wyznaczonymi obszarami.
