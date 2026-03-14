Dwóch z młotkiem na jednego. Bili się w zaparkowanym aucie

Podbiegli do pojazdu. "Okazało się, że dwóch mężczyzn biło trzeciego siedzącego aucie. Napastnicy używali młotka" - opisała w komunikacie podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII. Policjanci opanowali sytuację.

Pobicie w samochodzie Pobicie w samochodzie Źródło: KRP Warszawa VII Pobicie w samochodzie Źródło: KRP Warszawa VII Pobicie w samochodzie Źródło: KRP Warszawa VII Pobicie w samochodzie Źródło: KRP Warszawa VII Pobicie w samochodzie Źródło: KRP Warszawa VII Pobicie w samochodzie Źródło: KRP Warszawa VII

Dwóch poszukiwanych

Jak ustalili funkcjonariusze, jeden z napastników był poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych i nakazu doprowadzenia. "Łącznie ma do odbycia karę 2 lat, 3 miesięcy i 15 dni pozbawienia wolności" - doprecyzowała Węgrzyniak.

Dziwne okazało się jednak zachowanie pobitego mężczyzny. "Wzbraniał się przed jakimikolwiek wyjaśnieniami, nie chciał odpowiadać na pytania" - dodała Węgrzyniak. Policjanci ustalili, co było przyczyną takiego zachowania. Mężczyzna okazał się poszukiwany, wydano za nim nakaz doprowadzenia do aresztu, na 15 dni pozbawienia wolności.

Finalnie wszyscy trzej mężczyźni zostali zatrzymani.

Usłyszeli zarzuty

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego obaj napastnicy: 35-latek i 44-latek, usłyszeli zarzuty pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Poszukiwany listami gończymi 44-latek trafił do aresztu. Pokrzywdzony, zgodnie z dyspozycją nakazu doprowadzenia, również został aresztowany.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe.

