Dwie awarie na kolei. Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega pasażerów

Atak zimy w Warszawie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Przed godziną 8 w środę Szybka Kolej Miejska poinformowała o awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Czachówek Południowy na odcinku Piaseczno - Warszawa Okęcie. "Występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. W związku z tym, pociągi SKM linii S4 i S40 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut" - czytamy w komunikacie.

Natomiast około godziny 5.40 do podobnej awarii doszło na stacji Pruszków. Wpłynęło to między innymi na kursowanie pociągów SKM linii S1, powodując opóźnienia powyżej 30 minut. Sytuację odczuli także pasażerowie podróżujący składami Kolei Mazowieckich.

SKM podała, że około godziny 7 awaria została usunięta i rozpoczęło się przywracanie rozkładowego ruchu pociągów.

Trudna sytuacja na Warszawskim Węźle Kolejowym

Koleje Mazowieckie poinformowały w środę rano o utrudnieniach w ruchu pociągów na Warszawskim Węźle Kolejowym.

"Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji, kursować inną trasą niż przewidziana w rozkładzie jazdy. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie" - przekazano na stronie internetowej kolei.

Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia Źródło: PAP/Szymon Pulcyn

Wzajemne honorowanie biletów

Również Zarząd Transportu Miejskiego ostrzegł pasażerów przez możliwymi trudnościami w podróżowaniu komunikacją w sylwestra. "W związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (opad śniegu, lokalne oblodzenia) w całej Sieci WTP występują utrudnienia w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, kolej). Możliwe opóźnienia kursów, odwołania oraz skierowanie linii na trasy objazdowe" - podano w komunikacie.

O godzinie 6.20 wprowadzone zostało wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich w obszarze 1 i 2 strefy biletowej.

Intensywne opady śniegu i zawieje

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało we wtorek alert przed prognozowanymi zawiejami, zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz części województw: pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

W nocy z wtorku na środę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że "w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi lotnisko w Modlinie czasowo wstrzymało operacje lotnicze".

Z powodu obfitych opadów śniegu i zamieci od wtorku od godzin popołudniowych występują trudne warunki na drogach. Zablokowana była trasa S7 w powiecie ostródzkim. Korek z Gdańska w stronę Warszawy miał prawie 7 kilometrów - ciągnął się od MOP Grabin do Rychnowa. W odwrotną stronę, z Warszawy do Gdańska, auta stały na długości prawie 16 km - od Olsztynka do Rychnowa. Utknęło w nim kilkaset aut.

OGLĄDAJ: TVN24 HD