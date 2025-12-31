Logo TVN Warszawa
Warszawa
Dwie awarie na kolei. Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega pasażerów

Utrudnienia w kursowaniu pociągów (zdj. ilustracyjne)
Atak zimy w Warszawie
Źródło: TVN24
W związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w całej Sieci Warszawskiego Transportu Publicznego są utrudnienia w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej - ostrzega Zarząd Transportu Miejskiego. O poranku doszło do dwóch awarii sterowania ruchem kolejowym.

Przed godziną 8 w środę Szybka Kolej Miejska poinformowała o awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Czachówek Południowy na odcinku Piaseczno - Warszawa Okęcie. "Występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. W związku z tym, pociągi SKM linii S4 i S40 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut" - czytamy w komunikacie.

Natomiast około godziny 5.40 do podobnej awarii doszło na stacji Pruszków. Wpłynęło to między innymi na kursowanie pociągów SKM linii S1, powodując opóźnienia powyżej 30 minut. Sytuację odczuli także pasażerowie podróżujący składami Kolei Mazowieckich.

SKM podała, że około godziny 7 awaria została usunięta i rozpoczęło się przywracanie rozkładowego ruchu pociągów.

Trudna sytuacja na Warszawskim Węźle Kolejowym

Koleje Mazowieckie poinformowały w środę rano o utrudnieniach w ruchu pociągów na Warszawskim Węźle Kolejowym.

"Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji, kursować inną trasą niż przewidziana w rozkładzie jazdy. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie" - przekazano na stronie internetowej kolei.

Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn
Wzajemne honorowanie biletów

Również Zarząd Transportu Miejskiego ostrzegł pasażerów przez możliwymi trudnościami w podróżowaniu komunikacją w sylwestra. "W związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (opad śniegu, lokalne oblodzenia) w całej Sieci WTP występują utrudnienia w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, kolej). Możliwe opóźnienia kursów, odwołania oraz skierowanie linii na trasy objazdowe" - podano w komunikacie.

O godzinie 6.20 wprowadzone zostało wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich w obszarze 1 i 2 strefy biletowej.

Śnieżyca w Warszawie, trudne warunki nie tylko na drogach
Śnieżyca w Warszawie, trudne warunki nie tylko na drogach

Ulice

Intensywne opady śniegu i zawieje

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało we wtorek alert przed prognozowanymi zawiejami, zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz części województw: pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

W nocy z wtorku na środę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że "w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi lotnisko w Modlinie czasowo wstrzymało operacje lotnicze".

Z powodu obfitych opadów śniegu i zamieci od wtorku od godzin popołudniowych występują trudne warunki na drogach. Zablokowana była trasa S7 w powiecie ostródzkim. Korek z Gdańska w stronę Warszawy miał prawie 7 kilometrów - ciągnął się od MOP Grabin do Rychnowa. W odwrotną stronę, z Warszawy do Gdańska, auta stały na długości prawie 16 km - od Olsztynka do Rychnowa. Utknęło w nim kilkaset aut.

Śnieg uwięził kilkaset samochodów na S7. "Jak to w naszym kraju bywa, zima zaskoczyła"
Śnieg uwięził kilkaset samochodów na S7. "Jak to w naszym kraju bywa, zima zaskoczyła"

Autorka/Autor: kk/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Komunikacja MiejskaZimapogodaKolej
