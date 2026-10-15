Okolice Wyrywają rośliny, niszczą infrastrukturę. Kampinos apeluje Oprac. Alicja Glinianowicz |

Akty wandalizmu na Polanie Jakubów Źródło wideo: Kampinoski Park Narodowy Źródło zdj. gł.: Kampinoski Park Narodowy

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Chodzi o Polanę Jakubów - miejsce odpoczynku, gdzie można doświadczyć przyrody z bliska. Jak poinformował Kampinoski Park Narodowy, w ostatnim czasie doszło tam do aktów wandalizmu - zaledwie w ciągu kilku dni pojawiły się przypadki wyrywania roślin, niszczenia elementów zagospodarowania czy wspinania się na drewniane figury łosi.

"To niby drobne zachowania. Tyle że takich 'drobnych' zachowań, powtarzanych przez kolejne osoby, bardzo szybko może zrobić się dużo. A warto pamiętać, ile pracy i zaangażowania stoi za tym miejscem" - przypomnieli pracownicy Kampinosu.

"Stworzona, by łączyć ludzi z Puszczą"

Polana Jakubów oraz przebiegająca przez nią trasa edukacyjna "Szlakiem Łosia - Połączenie przyrody i ludzi" to rezultat zaangażowania wielu osób, instytucji i przedstawicieli lokalnej społeczności Kampinosu.

Za koncepcją zagospodarowania tego miejsca, rewitalizacją wydmy, opracowaniem ścieżki dydaktycznej i puszczańskiej trasy prowadzącej do Leśnego Ogródka Dydaktycznego, a także odnową Leśnego Ogródka Botanicznego stoi wolontariuszka Joanna Pachowska. Projektantem był pracownik KPN Andrzej Pachowski, a roboty wykonała firma KA-ŻAK Usługi i Handel - Krystian Żakowski.

Polana Jakubów w Kampinoskim Parku Narodowym Dewastacja w Kampinoskim Parku Narodowym Źródło zdjęcia: Kampinoski Park Narodowy Dewastacja w Kampinoskim Parku Narodowym Źródło zdjęcia: Kampinoski Park Narodowy Dewastacja w Kampinoskim Parku Narodowym Źródło zdjęcia: Kampinoski Park Narodowy Dewastacja w Kampinoskim Parku Narodowym Źródło zdjęcia: Kampinoski Park Narodowy Dewastacja w Kampinoskim Parku Narodowym Źródło zdjęcia: Kampinoski Park Narodowy Dewastacja w Kampinoskim Parku Narodowym Źródło zdjęcia: Kampinoski Park Narodowy Dewastacja w Kampinoskim Parku Narodowym Źródło zdjęcia: Kampinoski Park Narodowy Dewastacja w Kampinoskim Parku Narodowym Źródło zdjęcia: Kampinoski Park Narodowy

W ramach inwestycji powstały wiaty edukacyjno-rekreacyjne, ścieżka sensoryczna, ławki, drewniane leżanki, przestrzeń dla dzieci oraz miejsce widokowe przy wydmie śródlądowej. Pojawiło się nowe oznakowanie, parking rowerowy i stacja naprawy rowerów. Dużą uwagę poświęcono także dostępności. Osoby poruszające się na wózkach mają ułatwione korzystanie z polany dzięki utwardzonym ścieżkom i podestom. Na miejscu znajdują się też tablice z alfabetem Braille'a i audiodeskrypcje pozwalają poznawać przyrodę również osobom niewidomym i słabowidzącym.

"To miejsce ma więc służyć nam wszystkim. I właśnie dlatego prosimy - szanujmy je. Nie wyrywajmy roślin. Nie niszczmy infrastruktury. Nie wspinajmy się na łosie ani inne elementy wyposażenia. Nie traktujmy tego miejsca jak placu zabaw, na którym wszystko wolno" - zaapelowali przedstawiciele Kampinosu.

I dodali: Pokażmy dzieciom, że z przyrody można korzystać, ale trzeba ją również szanować. Łoś, który stał się symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego, nie jest tutaj tylko dekoracją. Jest częścią historii tego miejsca i symbolem przyrody, którą chcemy chronić.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zdewastował bankomat, bo nie chciał mu wypłacić pieniędzy TVN24

Jak wspomnieli pracownicy, Polana Jakubów "jest dla ludzi, ale nie kosztem przyrody".

"Została stworzona po to, żeby łączyć ludzi z Puszczą - żeby można było odpocząć, obserwować, dotykać, słuchać i uczyć się. Nie niszczyć" - dodali.