Okolice Czwartą dobę czekają na prąd. Dostawca wciąż walczy ze skutkami wichury Klaudia Kamieniarz |

Wichura w Warszawie, drzewo spadło na linię energetyczną Źródło wideo: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

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W sobotę nad ranem przez Mazowsze przeszła wichura. Porywisty wiatr łamał gałęzie i słupy energetyczne, zrywał przewody. Spółka PGE Dystrybucja podsumowuje, że na terenie warszawskiego oddziału doszło do licznych uszkodzeń infrastruktury. Ich skutkiem były przerwy w dostawach prądu.

"W kulminacyjnym momencie awarii, na wznowienie dostaw energii elektrycznej oczekiwało ponad 126 tysięcy odbiorców z terenu Oddziału Warszawa. W ciągu kilku kolejnych godzin zasilanie zostało przywrócone ponad 100 tysięcy z nich" - informuje Biuro Dystrybucji spółki.

Podwarszawskie gminy bez prądu

Z konsekwencjami gwałtownej pogody niektórzy mieszkańcy powiatów pruszkowskiego, grodziskiego i warszawskiego zachodniego borykają się nadal we wtorek. Na lokalnych forach w mediach społecznościowych skarżą się, że mija właśnie czwarta doba odkąd stracili zasilanie.

Dane na stronie spółki energetycznej wskazywały przed południem, że zasięgiem awarii objętych jest w sumie kilkadziesiąt miejscowości, takich jak Brwinów, Milanówek, Izabelin, Podkowa Leśna, Konotopa, Błonie, Nowa Wieś czy Reguły. Informacja w tej sprawie po godzinie 14 zniknęła, co jest równoznaczne z usunięciem awarii, jednak wybrane gospodarstwa wciąż nie doczekały się przywrócenia dostaw prądu.

Przedstawiciele PGE Dystrybucja zapewniają, że ekipy nieprzerwanie pracują od soboty nad usuwaniem skutków awarii.

"Prace prowadzone są etapami - w pierwszej kolejności usuwane są uszkodzenia na sieci wysokiego napięcia i głównych ciągach zasilających, następnie na sieci średniego napięcia. Ich naprawa pozwala jednocześnie przywrócić energię większej grupie odbiorców. W dalszej kolejności energetycy naprawiają uszkodzenia na sieci niskiego napięcia" - wyjaśniają energetycy.

Jak dodają, nie ma technicznych możliwości odwrócenia takiej kolejności. To dlatego wybrani odbiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Wciąż usuwają mniejsze uszkodzenia

"Obecnie działania koncentrują się przede wszystkim na indywidualnych zgłoszeniach odbiorców oraz lokalnych uszkodzeniach sieci niskiego napięcia. Jest to najbardziej czasochłonny etap prac. Każde takie zgłoszenie wymaga osobnego dojazdu brygady pogotowia energetycznego, zlokalizowania i zdiagnozowania uszkodzenia, a następnie wykonania naprawy. Oznacza to, że przywrócenie zasilania pojedynczym odbiorcom może wymagać więcej czasu" - przyznaje PGE Dystrybucja.

We wtorek na terenie warszawskiego oddziału pracują 102 brygady spółki oraz 28 brygad firm zewnętrznych.

"Wszystkie dostępne siły spółki są kierowane do usuwania pozostałych uszkodzeń i możliwie szybkiego przywrócenia zasilania odbiorcom. Tam, gdzie pozwalają na to warunki techniczne, wykorzystywane są również agregaty prądotwórcze" - informuje spółka.

Jak zapowiada, większość indywidualnych reklamacji powinna zostać usunięta jeszcze we wtorek.