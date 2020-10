Czerwona błyskawica na pociągu. KM: to nie nasza akcja, tylko akt wandalizmu

Wagon Kolei Mazowieckich został zamalowany na czarno. Pojawiła się też na nim czerwona błyskawica. Niektórzy odebrali to jako wsparcie kolejarzy dla protestujących kobiet.

"Bardzo pięknie wygląda ten wagon" - napisała na Twitterze europosłanka PO Róża Thun. Zamieściła też filmik, na którym widać, że środkowy wagon pociągu Kolei Mazowieckich - na co dzień biało-zielony - został zamalowany na czarno (łącznie z szybami). To tło dla czerwonej błyskawicy - symbolu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, który trwa już w całym kraju od ponad tygodnia. Jak ustalił dwumiesięcznik "Z Biegiem Szyn", nie była to jednak inicjatywa Kolei Mazowieckich, a akt wandalizmu.