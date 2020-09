Chciał zgłosić kradzież i wyłudzić odszkodowanie. "Zarejestrował samochód, który nie istniał"

Najpierw kupił zniszczoną toyotę, bo potrzebował numerów identyfikacyjnych. Do rejestracji wykorzystał zdjęcia identycznego auta z wypożyczonego z salonu. - Mężczyzna przyznał się, że chciał zgłosić fikcyjną kradzież samochodu, żeby wyłudzić odszkodowanie - przekazała policja.

Jak informuje Irmina Sulich z północnopraskiej policji, kilka dni temu grupa "Skorpion" ustaliła, że 41-latek chce zgłosić fikcyjną kradzież samochodu. Wszystko po to, by wyłudzić odszkodowanie. Kryminalni pojechali do miejsca zamieszkania mężczyzny.