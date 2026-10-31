Okolice Pociągi mają rozpędzać się do 100 km/h. Chcą przywrócić ruch kolei wąskotorowej Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Budynek dawnej stacji w Gołkowie Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Spółka złożyła już wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie decyzji środowiskowej. Jej pozyskanie planowane jest na przełom 2027 i 2028 roku. Po jej wydaniu prace będą mogły wejść w fazę projektową i realizacyjną.

Inwestycja jest częścią projektu budowy linii kolejowej numer 88 na odcinku Węzeł CPK-Grójec-Warka, której wariant inwestorski został ogłoszony we wrześniu 2025 roku. Projekt na trasie między Piasecznem a Grójcem zakłada prowadzenie prac w istniejącym śladzie, by przywrócić ruch pasażerski i dostosować linię do obsługi współczesnego taboru.

Port Polska przekazał w komunikacie, że planowana modernizacja ma umożliwić osiąganie przez pociągi prędkości do 100 kilometrów na godzinę, przy jednoczesnym zachowaniu historycznego i krajobrazowego charakteru trasy. Plan odbudowy został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie.

Planowany przebieg Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej Źródło zdjęcia: Port Polska

13 stacji i przystanków

Dziś kolej wąskotorowa jest atrakcją turystyczną. Kursuje wyłącznie w weekendy w sezonie wiosna - jesień na trasie Piaseczno - Tarczyn. Przejazdy odbywają się zabytkowymi składami. W ciągu tygodnia z oferty mogą korzystać wyłącznie grupy zorganizowane.

Po modernizacji - według wstępnych założeń CPK - pociągi mają obsługiwać pasażerów na 13 stacjach i przystankach między innymi w Piasecznie, Tarczynie, Lesznowoli i Grójcu. Na linii ma zostać zamontowany nowoczesny system sterowania ruchem, by umożliwić dużą częstotliwość kursowania pociągów. Projekt zakłada również budowę dwóch węzłów przesiadkowych na łączeniach linii z koleją normalnotorową.

Z kolei w Gołkowie powstać ma "baza utrzymaniowo-taborowa" dla tej linii.

Przypomnijmy, że w połowie października gmina Piaseczno wygrała przetarg na użytkowanie wieczyste działek w Gołkowie, gdzie znajduje się zabytkowy dworzec kolei wąskotorowej. Gmina chce wyremontować budynek i przeznaczyć go na cele publiczne, najpewniej na bibliotekę i miejsce aktywności lokalnej. Transakcja nie została jeszcze sfinalizowana, bo prawo pierwokupu ma państwo.

Zapytaliśmy rzecznika Portu Polska Macieja Dutkiewicza o to, czy plany gminy będą kolidowały z zamiarami przywrócenia ruchu pasażerskiego na linii Piaseczno - Grójec. Dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Gmina kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Planują połączenie z koleją normalnotorową

Spółka planuje, że w ramach modernizacji linii wąskotorowej Piaseczno - Grójec zostanie ona powiązana z siecią kolei normalnotorowej na stacji Piaseczno Wiadukt. Ma to ułatwić dalszą podróż w kierunku Warszawy linią numer 8 (Warszawa - Radom).

W komunikacie czytamy, że zgodnie z założeniami w godzinach szczytu pasażerowie będą mogli korzystać z sześciu - ośmiu pociągów na godzinę, odjeżdżających ze stacji średnio co siedem i pół - dziesieć minut w godzinach szczytu. Ma to umożliwić odjeżdżającym ze stacji Piaseczno Wiadukt dojazd w około 24 minuty do Warszawy Zachodniej i około 30 minut do Warszawy Śródmieście.

Stacja Tarczyn Wschodni Wąskotorowy, na której linia wąskotorowa spotka się z linią kolejową numer 12 (Skierniewice - Łuków), umożliwi z kolei przesiadkę do pociągów jadących w stronę nowego lotniska i Łodzi.

Piaseczyńska kolej wąskotorowa Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Nowy prezes spółki CPK

Spółka CPK należy w stu procentach do Skarbu Państwa. Odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska. W jej ramach ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, a także sieć Kolei Dużych Prędkości. Według harmonogramu do końca 2032 r. ma zostać oddane do użytku nowe lotnisko oraz odcinek KDP między Łodzią i Warszawą o długości około 130 kilometrów, a do 2035 r. zostaną zrealizowane fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia. Pociągi kursujące na tych odcinkach będą mogły jeździć z prędkością ponad 300 km/h.

W piątek rada nadzorcza spółki CPK powołała inżyniera budownictwa i menedżera Piotra Borysa na stanowisko prezesa zarządu.