Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Pociągi mają rozpędzać się do 100 km/h. Chcą przywrócić ruch kolei wąskotorowej

|
Piaseczyńska kolej wąskotorowa
Budynek dawnej stacji w Gołkowie
Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Na linii kolei wąskotorowej Piaseczno - Grójec może powrócić ruch pasażerski. Spółka Centralny Port Komunikacyjny chce przystosować historyczną 28-kilometrową trasę do współczesnych przewozów. Jej plany pozytywnie zaopiniował konserwator zabytków.

Spółka złożyła już wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie decyzji środowiskowej. Jej pozyskanie planowane jest na przełom 2027 i 2028 roku. Po jej wydaniu prace będą mogły wejść w fazę projektową i realizacyjną.

Inwestycja jest częścią projektu budowy linii kolejowej numer 88 na odcinku Węzeł CPK-Grójec-Warka, której wariant inwestorski został ogłoszony we wrześniu 2025 roku. Projekt na trasie między Piasecznem a Grójcem zakłada prowadzenie prac w istniejącym śladzie, by przywrócić ruch pasażerski i dostosować linię do obsługi współczesnego taboru.

Port Polska przekazał w komunikacie, że planowana modernizacja ma umożliwić osiąganie przez pociągi prędkości do 100 kilometrów na godzinę, przy jednoczesnym zachowaniu historycznego i krajobrazowego charakteru trasy. Plan odbudowy został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie.

Planowany przebieg Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej
Planowany przebieg Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej
Źródło zdjęcia: Port Polska

13 stacji i przystanków

Dziś kolej wąskotorowa jest atrakcją turystyczną. Kursuje wyłącznie w weekendy w sezonie wiosna - jesień na trasie Piaseczno - Tarczyn. Przejazdy odbywają się zabytkowymi składami. W ciągu tygodnia z oferty mogą korzystać wyłącznie grupy zorganizowane.

Po modernizacji - według wstępnych założeń CPK - pociągi mają obsługiwać pasażerów na 13 stacjach i przystankach między innymi w Piasecznie, Tarczynie, Lesznowoli i Grójcu. Na linii ma zostać zamontowany nowoczesny system sterowania ruchem, by umożliwić dużą częstotliwość kursowania pociągów. Projekt zakłada również budowę dwóch węzłów przesiadkowych na łączeniach linii z koleją normalnotorową.

Z kolei w Gołkowie powstać ma "baza utrzymaniowo-taborowa" dla tej linii. 

Przypomnijmy, że w połowie października gmina Piaseczno wygrała przetarg na użytkowanie wieczyste działek w Gołkowie, gdzie znajduje się zabytkowy dworzec kolei wąskotorowej. Gmina chce wyremontować budynek i przeznaczyć go na cele publiczne, najpewniej na bibliotekę i miejsce aktywności lokalnej. Transakcja nie została jeszcze sfinalizowana, bo prawo pierwokupu ma państwo.

Zapytaliśmy rzecznika Portu Polska Macieja Dutkiewicza o to, czy plany gminy będą kolidowały z zamiarami przywrócenia ruchu pasażerskiego na linii Piaseczno - Grójec. Dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Gmina kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Planują połączenie z koleją normalnotorową

Spółka planuje, że w ramach modernizacji linii wąskotorowej Piaseczno - Grójec zostanie ona powiązana z siecią kolei normalnotorowej na stacji Piaseczno Wiadukt. Ma to ułatwić dalszą podróż w kierunku Warszawy linią numer 8 (Warszawa - Radom).

W komunikacie czytamy, że zgodnie z założeniami w godzinach szczytu pasażerowie będą mogli korzystać z sześciu - ośmiu pociągów na godzinę, odjeżdżających ze stacji średnio co siedem i pół - dziesieć minut w godzinach szczytu. Ma to umożliwić odjeżdżającym ze stacji Piaseczno Wiadukt dojazd w około 24 minuty do Warszawy Zachodniej i około 30 minut do Warszawy Śródmieście.

Stacja Tarczyn Wschodni Wąskotorowy, na której linia wąskotorowa spotka się z linią kolejową numer 12 (Skierniewice - Łuków), umożliwi z kolei przesiadkę do pociągów jadących w stronę nowego lotniska i Łodzi.

Piaseczyńska kolej wąskotorowa
Piaseczyńska kolej wąskotorowa
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Nowy prezes spółki CPK

Spółka CPK należy w stu procentach do Skarbu Państwa. Odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska. W jej ramach ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, a także sieć Kolei Dużych Prędkości. Według harmonogramu do końca 2032 r. ma zostać oddane do użytku nowe lotnisko oraz odcinek KDP między Łodzią i Warszawą o długości około 130 kilometrów, a do 2035 r. zostaną zrealizowane fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia. Pociągi kursujące na tych odcinkach będą mogły jeździć z prędkością ponad 300 km/h. 

W piątek rada nadzorcza spółki CPK powołała inżyniera budownictwa i menedżera Piotra Borysa na stanowisko prezesa zarządu.

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP
Udostępnij:
Tagi:
KolejInwestycje w WarszawiePKP PLKCPK
Czytaj także:
Przedmioty zabezpieczone przy 30-latku zatrzymanym przed TK
30-latek zatrzymany przed Trybunałem. "Uderzył kobietę i rzucił się do ucieczki"
Śródmieście
Piątkowy pokaz fajerwerków nad stolicą
Fajerwerki nad Warszawą. Huk i rozbłyski w różnych częściach miasta
Śródmieście
Rowerzysta został śmiertelnie potrącony na przejeździe rowerowym na Modlińskiej
Śmierć 27-latka poruszyła kierowców warszawskiego MZA
Klaudia Kamieniarz
Nielegalne składowisko odpadów w Wołominie
Krytyczny stan składowiska niebezpiecznych odpadów. Jest ważna decyzja
Okolice
Protestujący próbują sforsować ogrodzenie Trybunału Konstytucyjnego
Policja przed Trybunałem, krzyki protestujących i sforsowane ogrodzenie
Śródmieście
Awaria taboru SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem, nie kursowały pociągi SKM i Kolei Mazowieckich
Komunikacja
Wizualizacja budynku Kulturoteki w dzielnicy Wesoła
Niewesoła sytuacja na budowie. "Niezgodności wykonania z dokumentacją"
Piotr Bakalarski
Zatrzymanie w Warszawie w związku z podejrzeniem przygotowania aktów dywersji
Miał pomagać w przygotowaniu aktów dywersji. Nowe informacje
Śródmieście
Akt oskarżenia (zdjęcie ilustracyjne)
Kazali mu śpiewać po polsku, a gdy nie potrafił, brutalnie pobili. Akt oskarżenia
Radom
Stare Powązki w Warszawie
Technologia na cmentarzu. Tu działa wyszukiwarka grobów
Śródmieście
Piekarnia "Galeria Wypieków" na Mokotowie
40 tysięcy kary za dwa centymetry szyldu. Zwrot akcji w głośnej sprawie
Dariusz Gałązka
Policjanci znaleźli auto mężczyzny
Atak na małżeństwo na skrzyżowaniu. Auto znalezione na Pradze
Praga Południe
Kładka do Cytadeli na wizualizacjach
Konserwator nie dał zgody na nasyp. Muzeum musi zmienić plany
Dariusz Gałązka
Tir z kartonami spłonął przy trasie ekspresowej
Tir z kartonami spłonął przy trasie ekspresowej
Okolice
Odnawiają groby na Powązkach
Uratowali ponad 1700 grobów. Będą kwestować na Powązkach
Wola
Kolizja na Trasie Siekierkowskiej
Straciła panowanie nad autem, uderzyła w barierkę
Mokotów
Lotnisko Warszawa-Modlin
Nocny alarm na lotnisku. Ewakuowano 450 osób
Okolice
Podejrzany o atak z nożem w autobusie zatrzymany
Nożownik z autobusu zatrzymany. Policjanci znaleźli go w lesie
Bielany
Wypadek w miejscowości Wola Bierwiecka
Dominik stracił nogi. Biegły oceni zachowanie maszynisty
Okolice
W skrytce w nadkolu były narkotyki (zdjęcie ilustracyjne)
Auto przewróciło się na bok. Kierowca zostawił pasażerkę i uciekł
Wola
Przechodził przez balkony na dziesiątym piętrze, by uniknąć zatrzymania (zdjęcie ilustracyjne)
Mężczyzna zginął na przejściu dla pieszych
Białołęka
Znaleziono dawne podkłady kolejowe
"Po ponad pół wieku historia ponownie daje o sobie znać"
Ochota
Akcja Znicz, Akcja Hiena, strażnicy miejscy, straż miejska na cmentrzach, cmentarze
Akcje "Znicz" i "Hiena" przy cmentarzach
Wola
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Uciekał, padły strzały, zmarł w szpitalu. Dwaj policjanci z zarzutami
Okolice
Odbyła się pierwsza rozprawa w kolejnym procesie Karla P. oskarżonego o zabójstwo matki
Gretchen zniknęła bez śladu. Jej syn chce uniewinnienia
Alicja Glinianowicz
42-latek został zatrzymany
Przeprowadził się, zmienił pracę i trafił do więzienia
Okolice
Szpital przy ulicy Madalińskiego
Ulatniał się tlen. "Zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów oraz personelu"
Mokotów
Słup energetyczny przewrócił się podczas prac
Przewrócił się słup, pracownik trafił do szpitala
Okolice
Kolizja na autostradzie A2
18-latek rajd po A2 zakończył na barierach. Analizują nagrania i apelują do kierowców
Okolice
Przemoc wobec dziecka - zdjęcie ilustracyjne
Opiekun obozu dla dzieci skazany. Główny podejrzany poszukiwany
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki