Stracił poselski immunitet i usłyszał zarzuty

Jak poinformował nas Remigiusz Krynke z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, były poseł jest podejrzany o "prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień", za co grozi do dwóch lat więzienia.

"Kolizja to zbyt wielkie słowo"

Chodzi o wydarzenia z grudnia 2020 roku. W Otwocku doszło do zderzenia osobowego fiata z ciężarową scanią. Za kierownicą auta osobowego siedział Korwin-Mikke , co potwierdziliśmy wówczas w rozmowie z samym zainteresowanym.

- Kolizja to zbyt wielkie słowo jak na to zdarzenie. Po prostu zawadziłem o ciężarówkę. Wielkość tego zdarzenia jest średnia. Ten drugi kierowca musiał jednak wezwać policję, bo miał auto w leasingu - przekazał nam wtedy polityk.

Bez uprawnień

Sprawa trafiła więc do prokuratury, bo jazda po cofnięciu uprawnień jest przestępstwem opisanym w artykule 180a Kodeksu karnego. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo jej pozbawienia do dwóch lat. Prokuratura jednak nie mogła wezwać polityka na przesłuchanie, bo chronił go immunitet.