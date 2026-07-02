Okolice Połamane drzewa, podtopione domy i garaże. Kilkadziesiąt interwencji Alicja Glinianowicz |

Ponad 2600 interwencji strażaków po burzach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu

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W nocy ze środy na czwartek nad Mazowszem przeszedł front niosący gwałtowne burze. W części kraju obowiązywały pomarańczowe i czerwone ostrzeżenia wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Kilkadziesiąt interwencji

Strażacy w województwie mazowieckim interweniowali w sumie ponad 100 razy. Zgłoszenia dotyczyły głównie podtopionych posesji i połamanych drzew. W samej Warszawie straż pożarna wyjeżdżała 64 razy do miejscowych zagrożeń, w tym m.in. 13 razy do pożarów. 22 alarmy okazały się fałszywe.

Burzowa noc. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy Interwencje strażaków w związku z burzami Źródło zdjęcia: OSP Kośmin Interwencje straży pożarnej w związku z burzami Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu Interwencje straży pożarnej w związku z burzami Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu Interwencje strażaków w związku z burzami Źródło zdjęcia: OSP Kośmin Interwencje straży pożarnej w związku z burzami Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu Interwencje straży pożarnej w związku z burzami Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu Interwencje straży pożarnej w związku z burzami Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu Interwencje strażaków w związku z burzami Źródło zdjęcia: OSP Kośmin Interwencje strażaków w związku z burzami Źródło zdjęcia: OSP Kośmin Interwencje strażaków w związku z burzami Źródło zdjęcia: OSP Chromin Interwencje strażaków w związku z burzami Źródło zdjęcia: OSP Chromin Interwencje strażaków w związku z burzami Źródło zdjęcia: OSP Chromin Interwencje strażaków w związku z burzami Źródło zdjęcia: OSP Chromin Interwencje strażaków w związku z burzami Źródło zdjęcia: OSP Chromin Interwencje strażaków w związku z burzami Źródło zdjęcia: OSP Chromin Interwencje strażaków w związku z burzami Źródło zdjęcia: OSP Chromin Interwencje strażaków w związku z burzami Źródło zdjęcia: OSP Chromin Interwencje straży pożarnej w związku z burzami Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu

Burze i intensywne opady wyrządziły spore szkody w powiecie grójeckim, gdzie do godziny 8 rano odnotowano 20 zdarzeń.

"Strażacy interweniowali przede wszystkim przy: usuwaniu powalonych drzew i konarów - dwa razy oraz zalanych posesji i budynków - 18" - podała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

Trudna sytuacja panowała także w powiecie garwolińskim, gdzie odnotowano kilkadziesiąt interwencji. - Były to głównie podtopienia, usuwaliśmy też połamane gałęzie i konary drzew. Doszło też do zerwania dachu w budynku mieszkalnym - przekazał nam w czwartek st. kpt. Piotr Filipek, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Garwolinie.

Ponad 2600 interwencji w Polsce

Jak przekazał bryg. Karol Kroć z wydziału prasowego Komendy Głównej Państwowej Staży Pożarnej, minionej nocy strażacy interweniowali ponad 2600 razy. Najwięcej zdarzeń pogodowych - ponad 700 - odnotowano w województwie śląskim. Niebezpieczne warunki wystąpiły także w woj. podkarpackim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim.

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