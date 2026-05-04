Okolice Awaria urządzeń, usterka pociągu, wypadek. Seria zdarzeń na kolei

Marcin Mochocki (PKP PLK) o pracach na linii otwockiej

Ruch został wstrzymany o godzinie 14.50. "Z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Warszawa Praga, na odcinku Legionowo - Warszawa Praga występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników" - ostrzegła SKM w komunikacie zamieszczonym na Facebooku.

Jak dodano, pociągi SKM linii S3, S4 i S40 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut.

Ruch wznowiony

- Wystąpiła usterka urządzeń sterowania ruchem. O godzinie 15.29, po zabezpieczeniu rozjazdów, został on wznowiony. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu - przekazała nam tuż po godzinie 16 Dorota Szalacha z biura pasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. Jak dodała, w związku z tym mogą jeszcze występować utrudnienia wtórne.

Nie wiadomo, co było przyczyną awarii.

Zepsuty pociąg

Niestety w poniedziałek po południu doszło też do awarii pociągu w pobliżu stacji Warszawa Wschodnia. W związku z tym pociągi SKM linii S1 i S2 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut.

Ponadto pociąg z Sulejówka Miłosny (odjazd o godz. 15.12) do stacji Warszawa Lotnisko Chopina został odwołany w całej relacji. Analogicznie połączenie z przeciwnym kierunku (odjazd z lotniska o godz. 16.26).

Odwołano również pociąg z Pruszkowa do Otwocka (odjazd o godz. 15.29) na odcinku Warszawa Wschodnia - Otwock oraz w przeciwnym kierunku (odjazd z Otwocka o godz. 16.59) na fragmencie do Warszawy Wschodniej.

Z powodu utrudnień wtórnych odwoływano kolejne SKM-ki na liniach S1 i S2: - S1 nr 99250/1 ze stacji Pruszków (odjazd o godz. 16:59) do stacji Warszawa Wawer został odwołany na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Wawer, - S1 nr 99352/3 ze stacji Warszawa Wawer (odjazd o godz. 17:52) do stacji Pruszków został odwołany na odcinku Warszawa Wawer - Warszawa Zachodnia, - S2 nr 10850/1 ze stacji Sulejówek Miłosna (odjazd o godz. 16:42) do stacji Warszawa Lotnisko Chopina został odwołany w całej relacji, - S2 nr 97252/3 ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina (odjazd o godz. 17:56) do stacji Sulejówek Miłosna został odwołany w całej relacji, - S1 ze stacji Pruszków (odjazd o godz. 18:59) do stacji Warszawa Wawer został odwołany w całej relacji, - S1 ze stacji Warszawa Wawer (odjazd o godz. 19:53) do stacji Pruszków został odwołany w całej relacji.

Wypadek

Natomiast na koniec dnia doszło do wypadku z udziałem człowieka w pobliżu przystanku Warszawa Zoo. To oznaczało problemy na linii S4 i S40.

"Na odcinku Warszawa Gdańska - Warszawa Praga występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników" - poinformowała przed godziną 21 SKM. Pociągi mogą być opóźnione powyżej 30 minut.

