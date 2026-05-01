Jechali na majówkę do Pragi, utknęli w szczerym polu

Pasażerowie czekają na naprawę pociągu PKP Intercity Silesia
Do zdarzenia doszło w powiecie opoczyńskim (woj. łódzkie)
Pasażerowie pociągu PKP Intercity Silesia utknęli w drodze z Warszawy do stolicy Czech. W rejonie Opoczna doszło do awarii.

Chodzi o skład, który wyruszył o godzinie 13 w piątek ze stacji Warszawa Wschodnia. Docelowo chwilę przed godziną 23 miał dotrzeć do Pragi. Tak się jednak nie stanie, ponieważ krótko po rozpoczęciu podróży doszło do jej przerwania.

- Stoimy już godzinę przed Opocznem, mamy stać może jeszcze półtorej. Ludzie wychodzą na zewnątrz - relacjonuje Filip Czerwiński, dziennikarz portalu tvn24.pl, który podróżuje tym pociągiem.

Opisuje, że pasażerowie otrzymali informację o usterce lokomotywy. - Gdy doszło do awarii, było czuć w powietrzu zapach spalenizny. Na miejscu są policja i straż ochrony kolei - dodaje.

Z informacji dostępnych na stronie PKP PLK wynika, że pociąg zatrzymał się na terenie powiatu opoczyńskiego w województwie łódzkim. Jako powód utrudnień podano awarię taboru. Opóźnienie względem rozkładu jazdy wynosi już niemal trzy godziny (stan na godzinę 16).

Nasz dziennikarz przekazał, że około 16.30 na miejsce dotarła lokomotywa zastępcza.

SKM-ki wracają na trasę do Otwocka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Filip Czerwiński / tvn24.pl

Czytaj także:
Akcja wyciągania koparki z dna Wisły w Gassach
Koparka ugrzęzła w wiślanym mule. Nie mogą jej wyciągnąć
Okolice
Sąd Rejonowy w Siedlcach
"Po krótkiej rozmowie zaczął zadawać ciosy". Areszt po ataku na wójt
Okolice
Motocykl ratunkowy stołecznego pogotowia
Pierwszy motoambulans pogotowia wyjechał na ulice Warszawy
Zderzenie na trasie S7
Dwa rozbite auta na wyjeździe ze stolicy
Okolice
Wypadek z udziałem motocyklisty na Południowej Obwodnicy Warszawy
Statystyczny promil, realna tragedia. Nowe dane o wypadkach jednośladów
Ulice
sąd, sala sądowa, akta, rozprawa, sędzia akta sprawy
Zapłacili deweloperowi za budowę domków, zostali oszukani. Wyrok
Okolice
W wyniku wypadku Dominik stracił nogi i część dłoni
"Dostał od losu drugą szansę". Dominika czeka długa droga
Aleksandra Kąkol
Warszawa Falenica, linia otwocka
SKM-ki wracają na trasę do Otwocka
Wawer
Śmiertelny wypadek na torach w Pruszkowie
Śmiertelny wypadek na torach
Okolice
Atak na policjantów
Wpadli przez nos, odpowiedzieli zębami. Narkotykowa awantura
Okolice
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Drzwi tramwaju przycięły czterolatka, chłopiec zmarł. Prokuratura skarży wyrok
Praga Północ
Grill
W parkach nie wolno, ale nad Wisłą już tak. Gdzie grillować w Warszawie
Praga Południe
Awantura w autobusie
Furia kierowcy autobusu po uwadze pasażera. MZA: absolutnie niedopuszczalne
Ursynów
Maszyny budowlane przebiły się tunelem do Dworca Zachodniego
Tramwaj jak metro. Tunel połączony z dworcem
Dariusz Gałązka
Kolizja na trasie pomiędzy miejscowościami Brok i Poręba
Uderzył w ciężarówkę i uciekł. Zatrzymali go kompletnie pijanego
Okolice
Kolejne zatrzymania w sprawie "afery węglowej" (zdj. ilustracyjne)
Kolejne zatrzymania w "aferze węglowej" za rządów PiS. Służby badają też wątek rosyjski
Okolice
Przystanek tramwajowy Metro Słodowiec
Drogowcy i tramwajarze zapowiadają pracowitą majówkę
Żoliborz
Policjanci zajęli się porzuconymi szczeniakami
Ktoś porzucił szczeniaki w lesie
Okolice
Statek Zefir
Zefirem do Serocka, Kopernikiem do Grubej Kaśki, wąskotorówką do Tarczyna
Komunikacja
Kobieta próbowała przekupić policjantów
Pijana prawniczka zatrzymana. Odpowie nie tylko za próbę przekupstwa
Okolice
Żeglowanie po Wiśle
Rejsy o brzasku, kino plenerowe, szanty nad Wisłą
Atak nożownika w Starej Kornicy
Nożownik atakował newralgiczne miejsca. Wójt poważnie ranna
Okolice
Bieg Konstytucji 3 Maja
Koncerty, wystawy, bieg. Atrakcje majówki w stolicy
Tramwaj do Wilanowa. Wdrażanie priorytetu idzie opornie
Miały płynąć na zielonej fali, stoją na czerwonym świetle
Piotr Bakalarski
Pożar wysypiska śmieci w Radomiu
Płonęło wysypisko śmieci. Trudna akcja strażaków
Okolice
Sąd i prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej
30-latek oskarżony o rasistowską napaść na dziecko
Okolice
Prokuratura oskarżyła utytułowaną windsurferkę
Olimpijka na ławie oskarżonych. Zarzuty nielegalnego przejęcia majątku po ojcu
Alicja Glinianowicz
Pobicie w metrze
Atak na stacji metra. 16-latek w szpitalu, sprawca z zarzutami
Mokotów
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie na skrzyżowaniu. W jednym z aut posłanka
Wypadek koło Nadarzyna
Tir wywrócił się przy drodze ekspresowej. Były utrudnienia na wjeździe do stolicy
Okolice

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki