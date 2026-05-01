Okolice Jechali na majówkę do Pragi, utknęli w szczerym polu

Do zdarzenia doszło w powiecie opoczyńskim (woj. łódzkie) Źródło: TVN24

Chodzi o skład, który wyruszył o godzinie 13 w piątek ze stacji Warszawa Wschodnia. Docelowo chwilę przed godziną 23 miał dotrzeć do Pragi. Tak się jednak nie stanie, ponieważ krótko po rozpoczęciu podróży doszło do jej przerwania.

- Stoimy już godzinę przed Opocznem, mamy stać może jeszcze półtorej. Ludzie wychodzą na zewnątrz - relacjonuje Filip Czerwiński, dziennikarz portalu tvn24.pl, który podróżuje tym pociągiem.

Pasażerowie utknęli w podróży do Pragi Pasażerowie czekają na naprawę pociągu PKP Intercity Silesia Źródło: Filip Czerwiński / tvn24.pl

Opisuje, że pasażerowie otrzymali informację o usterce lokomotywy. - Gdy doszło do awarii, było czuć w powietrzu zapach spalenizny. Na miejscu są policja i straż ochrony kolei - dodaje.

Z informacji dostępnych na stronie PKP PLK wynika, że pociąg zatrzymał się na terenie powiatu opoczyńskiego w województwie łódzkim. Jako powód utrudnień podano awarię taboru. Opóźnienie względem rozkładu jazdy wynosi już niemal trzy godziny (stan na godzinę 16).

Nasz dziennikarz przekazał, że około 16.30 na miejsce dotarła lokomotywa zastępcza.

