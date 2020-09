Wędkarze spierają się o śnięte ryby. "Okolice zrzutu to często najlepsze łowiska"

Są na miejscu prawie codziennie i z bliska obserwują Wisłę, do której od dwóch tygodni spływają ścieki z lewobrzeżnej Warszawy. Nic dziwnego, że w ostatnich dniach na wędkarskich grupach i forach wrze.

Monika Jakubiak-Rososzczuk z urzędu miasta Łomianki zaznaczyła w piątek, że wtedy na miejscu znaleziono kilkanaście martwych ryb. - Unosiły się przy lewym brzegu, w miejscu gdzie przepływająca woda wyraźnie zwalnia, co sprzyja tworzeniu zastoisk. Stwierdzono również zanieczyszczenia unoszące się na powierzchni wody, według Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, były one spowodowane zrzutem nieoczyszczonych ścieków bytowych z kolektora przy Farysa. Martwe ryby usunięto z wody i potem zutylizowano - podała. Ale zastrzegła, że od tamtego dnia gmina nie otrzymała żadnych zgłoszeń o śniętych rybach. - Na bieżąco monitorujemy te miejsca. Straż miejska codziennie kontroluje Wisłę i śniętych ryb już nie ma - powiedziała Jakubiak-Rososzczuk.

Czajka winna czy nie?

Wśród wędkarzy trwa jednak dyskusja. Niektórzy przyczyny padania ryb upatrują oczywiście w awarii Czajki. Inni zwracają uwagę, że ścieki komunalne zwykle nie powodują śnięcia ryb, a przeciwnie - okolice zrzutu nieczystości to często najlepsze łowiska. Taką rolę pełniło zresztą przez lata ujście bielańskiego kolektora, którym dziś do rzeki znów trafiają nieczystości. Zanim w ogóle zaczęły trafiać do oczyszczalni, płynęły rzeką i nie szkodziły wiślanym rybom.