Auto skradzione na Woli odzyskali pół godziny później w Ząbkach

O tym, że jego samochód został skradziony, właściciel dowiedział się od policji. Funkcjonariusze chwalą się, że odzyskali go pół godziny po kradzieży. Podejrzany usłyszał zarzuty i został aresztowany.

- Funkcjonariusze grupy operacyjnej "Skorpion" z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI uzyskali informację, że na terenie Ząbek może znajdować się samochód pochodzący z kradzieży. Na ślepej uliczce mundurowi zauważyli pojazd, do którego po chwili podjechała mazda - relacjonuje Irmina Sulich z północnopraskiej policji. Po krótkiej obserwacji policjanci zdecydowali się interweniować. - Okazało się, że w pojeździe jest przecięta kierownica, a 34-letni mieszkaniec Ząbek ma na rękach rękawiczki, ponadto w samochodzie znaleziono urządzenie do zagłuszenia sygnału GPS - przekazała Sulich.

Auto odzyskane pół godziny po kradzieży

34-latek został zatrzymany i przewieziony do komendy przy Jagiellońskiej, natomiast auto po zabezpieczeniu śladów wróciło do właściciela. Podejrzany o kradzież został doprowadzony do prokuratury.