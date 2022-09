Odzyskali auto, zanim właściciel zorientował się, że zostało skradzione

Właściciel zaskoczony telefonem policji

- Uwagę funkcjonariuszy przykuł mężczyzna poruszający się pojazdem poszukiwanej marki. Kierowca zaparkował auto i wyjął z bagażnika dwie sportowe torby, po czym zaczął się oddalać. Kryminalni, mając uzasadnione podejrzenie, że mężczyzna dokonał kradzieży mazdy, obezwładnili go - opisała dalej Onyszko. Dodała też, że podczas kontroli w torbach 38-latka znaleziono dowód osobisty i prawo jazdy należące do kobiety. - Dodatkowo pod odzieżą mężczyzna ukrywał portfel na nazwisko innego mężczyzny, jak się wkrótce okazało - właściciela skradzionej mazdy - wymieniła policjantka.

Funkcjonariusze skontaktowali się z pokrzywdzonym i poinformowali go o kradzieży jego pojazdu. - Mężczyzna nie krył zaskoczenia, bowiem nie zdawał sobie sprawy, że doszło do przestępstwa na jego szkodę - przekazała Onyszko.

Wielokrotnie karany za kradzieże aut

- Operacyjni zatrzymali 38-latka i przewieźli go do komendy przy ulicy Jagiellońskiej. W trakcie dalszych czynności ustalili oni, że do kradzieży mazdy doszło na terenie Targówka. Wizerunek mężczyzny odjeżdżającego skradzionym autem odpowiadał rysopisowi zatrzymanego 38-latka. Co więcej, mężczyzna w przeszłości był wielokrotnie karany za kradzieże pojazdów tej marki i odbywał kary pozbawienia wolności - opisała rzeczniczka.