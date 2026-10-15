Nauczyciel zajrzy do plecaka ucznia? Radni Warszawy żądają zmian po atakach
Obecnie przepisy prawne nie dają jasnych podstaw do kontroli plecaków i szafek szkolnych. W przyjętym stanowisku radni chcą ich określenia.
"Regulacje powinny określać zakres uprawnień szkoły, sposób postępowania w razie odmowy oraz sytuacje wymagające interwencji policji" - napisano w stanowisku.
Według radnych procedury powinny też jasno rozgraniczać kompetencje pracowników szkoły i policjantów. Radni apelują też, by samorządy zostały uwzględnione w konsultacjach nad projektowanymi zmianami.
Ataki w szkołach i kontrole placówek
Po aktach przemocy w szkołach funkcjonariusze dokonali ponad 162 tys. kontroli placówek i zatrzymali 187 osób - poinformowała w czwartek policja.
W całej Polsce od piątku trwają działania policji w placówkach oświatowych mające zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i pracownikom. Akcja ma związek z ubiegłotygodniowymi aktami przemocy w szkołach.
Podczas poniedziałkowej narady premiera i ministrów dotyczącej bezpieczeństwa w szkołach Donald Tusk poinformował, że tak długo, jak występować będą sytuacje budzące niepokój, szkoły będą pod specjalnym nadzorem.