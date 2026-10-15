Okolice Nauczyciel zajrzy do plecaka ucznia? Radni Warszawy żądają zmian po atakach Oprac. Alicja Glinianowicz |

Ataki w szkołach na terenie województwa mazowieckiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Roman Fenton/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Obecnie przepisy prawne nie dają jasnych podstaw do kontroli plecaków i szafek szkolnych. W przyjętym stanowisku radni chcą ich określenia.

"Regulacje powinny określać zakres uprawnień szkoły, sposób postępowania w razie odmowy oraz sytuacje wymagające interwencji policji" - napisano w stanowisku.

Według radnych procedury powinny też jasno rozgraniczać kompetencje pracowników szkoły i policjantów. Radni apelują też, by samorządy zostały uwzględnione w konsultacjach nad projektowanymi zmianami.

Ataki w szkołach i kontrole placówek

Po aktach przemocy w szkołach funkcjonariusze dokonali ponad 162 tys. kontroli placówek i zatrzymali 187 osób - poinformowała w czwartek policja.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kontrole w szkołach. Nowy komunikat policji TVN24

W całej Polsce od piątku trwają działania policji w placówkach oświatowych mające zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i pracownikom. Akcja ma związek z ubiegłotygodniowymi aktami przemocy w szkołach.

Podczas poniedziałkowej narady premiera i ministrów dotyczącej bezpieczeństwa w szkołach Donald Tusk poinformował, że tak długo, jak występować będą sytuacje budzące niepokój, szkoły będą pod specjalnym nadzorem.