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Okolice

Zakłócił pracę medyków, uderzył ratownika

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Zakłócał pracę medyków w szpitalu (zdjęcie ilustracyjne)
"Tu ratujemy życie, a tu nam odbierają życie". Medycy chcą mieć prawo do odmowy podjęcia czynności
Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: OleksSH / Shutterstock
22-latek uderzył ratownika medycznego w szpitalu i znieważył interweniujących policjantów. Mężczyzna był pijany.

W niedzielę około godziny 18.50 policjanci interweniowali na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Makowie Mazowieckim. Według zgłoszenia, jeden z pacjentów zachowywał się tam agresywnie.

Zakłócał spokój na oddziale

"Na miejscu funkcjonariusze zastali nietrzeźwego 22-letniego mieszkańca powiatu makowskiego, który swoim zachowaniem zakłócał spokój i porządek, utrudniając pracę personelu medycznego" - poinformowała kom. Monika Winnik, oficer prasowa policji w Makowie Mazowieckim.

Mężczyzna był agresywny wobec ratownika medycznego. "Znieważył go, używając wulgarnych słów, a następnie naruszył jego nietykalność cielesną, uderzając ręką" - opisała policjantka.

Widok policjantów nie uspokoił 22-latka. "Zachowywał się agresywnie także w stosunku do nich, znieważając ich słownie" - dodała.

Skazany za wykroczenie, ale to nie koniec

22-latek został zatrzymany. Wdrożono tryb przyspieszony i we wtorek Sąd Rejonowy w Przasnyszu uznał 22-latka za winnego popełnienia wykroczenia zakłócenia porządku i wymierzył mu za to karę grzywny.

To jednak ne koniec jego kłopotów. Usłyszał też zarzuty karne, dotyczące znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Grozi mu za to do trzech lat więzienia.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Policja
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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